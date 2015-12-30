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إحالة "بنت عم أبو تريكة" وشقيق زوجها للجنح بتهمة الترويج لأفكار متطرفة

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إحالة "بنت عم أبو تريكة" وشقيق زوجها للجنح بتهمة الترويج لأفكار متطرفة إحالة "بنت عم أبو تريكة" وشقيق زوجها للجنح بتهمة الترويج لأفكار متطرفة
أحالت نيابة بولاق الدكرور، برئاسة المستشار على محجوب، رئيس النيابة، يسر محمد أبو تريكة (بنت عم لاعب النادى الأهلى السابق محمد أبو تريكة)، وشقيق زوجها حسام حسن، لمحكمة الجنح لبدء محاكمتهم فى اتهامهم لاستغلال الدين فى الترويج لأفكار متطرفة تهدف لإثارة الفتنة، وحيازة منشورات تحريضية وازدراء الأديان، وإدارة صفحة على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" تحت مسمى "ألتراس سياسى " لتنفيذ مخططهم.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة تمكنت من ضبط يسر محمد حلمى أبو تريكة وشقيق زوجها حسام حسن بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور فى الجيزة، وذلك بعدما كشفت التحريات أنهما المسئولان عن صفحة "ألتراس سياسى مصر" على "فيس بوك" التى تدعو للتحريض ضد الجيش والشرطة وتنظم فعاليات تظاهر مخالفة للقانون.
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