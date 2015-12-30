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تنفيذ 83 مشروعًا بتكلفة 6 ملايين و322 ألف جنيه بمدينة المنيا

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تنفيذ 83 مشروعًا بتكلفة 6 ملايين و322 ألف جنيه بمدينة المنيا تنفيذ 83 مشروعًا بتكلفة 6 ملايين و322 ألف جنيه بمدينة المنيا
أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا عن تنفيذ 83 مشروعا ضمن مبادرة المشروع القومى للتنمية المجتمعية والبشرية "مشروعك" بالمحافظة، بإجمالى 6 ملايين و322 ألف جنيه، بما ساهم فى توفير 133 فرصة عمل، شملت مشروعات صناعية وزراعية وتجارية.

قال إسماعيل الفحام رئيس مركز ومدينة المنيا أن المشروعات جاءت ما بين 60 مشروعا تجاريا و18 مشروعا صناعيا و5 مشروعات زراعية، مشيراً إلى أن هذه المشروعات يتم تمويلها من خلال البنوك المشاركة وهى البنك الأهلى المصرى وبنك وبنك التنمية والائتمان الزراعى.

هذا ويعمل المشروع القومى للتنمية المجتمعية والبشرية "مشروعك" على معالجة مشكلة ارتفاع معدلات البطالة بأفكار حديثة، ومكافحة الهجرة الداخلية، وتحويل القرى المستهلكة إلى منتجة، وخلق جيل جديد من المستثمرين الصغار، وإشراك أكبر عدد من الشباب والنساء فى التنمية من خلال المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر حتى يشعر كل فرد فى المجتمع أن له دورا حقيقيا فى التنمية.

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مصر 365

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