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ضبط سيارة قاتل نجل صاحب محلات "دراهم" ببورسعيد وبداخلها زجاجات مولتوف

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ضبط سيارة قاتل نجل صاحب محلات "دراهم" ببورسعيد وبداخلها زجاجات مولتوف ضبط سيارة قاتل نجل صاحب محلات "دراهم" ببورسعيد وبداخلها زجاجات مولتوف
أكد مصدر أمنى مسئول لـ"اليوم السابع" أن الأجهزة الأمنية تمكنت من ضبط السيارة التى استخدمها قاتل نجل صاحب محلات دراهم لبيع الأدوات المنزلية بشارع السواحل بمحيط مسجد الشيماء بشارع السواحل وبنى سويف ببورسعيد فى جريمته من خلال إطلاق أعيرة نارية من سلاح آلى.

فيما أكد المصدر أن الجانى سبق له وأن قتل صديق عمره فى ألمانيا وصدر حياله حكم بالسجن 7سنوات وتم ترحليه إلى ومنع من دخول الاتحاد الأوروبى، وأكد المصدر أن هناك تكثيفا أمنيا للقبض عليه لتقديمه للعدالة لارتكابه جريمة قتل بشعة فى وضح النهار ولاذ بالفرار.

فيما أكد المصدر أنه تم تحرير محضر بضبط السيارة والتحفظ على المضبوطات التى عثر عليها بداخل سيارته الحمراء.

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مصر 365

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