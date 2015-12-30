القبض على مندوب أمن بالمنطقة الأزهرية بالبحيرة لحيازته سلاح نارى بدون ترخيص

تمكنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة، من ضبط مندوب أمن بالمنطقة الأزهرية لحيازته سلاح نارى بدون ترخيص.

كان اللواء محمد عماد الدين سامى مدير أمن البحيرة، قد تلقى إخطارا بالواقعة من اللواء أشرف عبد القادر مدير المباحث الجنائية.

وبالفحص تبين ضبط "ن.ع .ع" 45 سنة مندوب أمن بالمنطقة الأزهرية ومقيم عزبة الدكتور دائرة مركز إيتاى البارود لحيازته سلاح نارى بدون ترخيص.

وبتقنين الإجراءات تم ضبط المتهم بمسكنه وبحوزته طبنجة بريتا عيار 9 ملى تحمل رقم 2769 وطلقتين من ذات العيار.

وبالكشف عن قطعة السلاح تبين أنها مبلغ بسرقتها في المحضر رقم 3560/2013 جنح قسم أول مدينة نصر القاهرة بتاريخ 11 اغسطس 2013 عن بلاغ العقيد هانى أحمد نبيه - بوحدة تراخيص القوات المسلحة.

وبمواجهته اعترف بتحصله على السلاح المضبوط من أحد تجار الأسلحة النارية، ونفى علمه بكونه مسروق، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 8 أحوال مركز إيتاى البارود.

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