تأجيل أولى جلسات استئناف 4من 6إبريل على حبسهم فى أحداث محمد محمود لـ13يناير

أجلت محكمة مستأنف عابدين، اليوم الأربعاء، أولى جلسات الاستئناف المقدم من 4 متهمين من حركة 6 إبريل، بالتظاهر وإحياء ذكرى محمد محمود، على حبسهم عامين إلى جلسة 13 يناير للاطلاع.

كان المستشار وائل خضر، رئيس محكمة جنح عابدين، قضى بحبس 4 متظاهرين من حركة 6 إبريل، فى إحياء ذكرى محمد محمود، سنتين مع الشغل لكل واحد منهم.

وكشفت تحقيقات النيابة عن تمكن ضباط قسم شرطة عابدين من إلقاء القبض على أحمد محمد سعيد، مصطفى إبراهيم وشهرته "إينو"، كريم خالد فتحى، محمد عبد الحميد عابدين.

وقالت النيابة العامة، إن المتهمين قطعوا الطريق العام وتظاهروا وعطلوا الحركة المرورية وحازوا مطبوعات ومنشورات تحريضية ضد الدولة.

وأنكر المتهمون الاتهامات المنسوبة لهم بالتجمهر والتظاهر بدون تصريح، والترويج للتظاهر ضد مؤسسات الدولة، مؤكدين أن الأجهزة الأمنية ألقت القبض عليهم أثناء سيرهم، ولا يعرفون شيئا عن اللافتات المضبوطة والمحرزة بالتحقيق.