وزير الصحة والسكان يعلن خطة شاملة لتأمين احتفالات رأس السنة وعيد القيامة

أعلن الدكتور أحمد عمادالدين وزير الصحة والسكان عن وضع خطة شاملة للتأمين الطبي لاحتفالات رأس السنة الميلادية واحتفالات عيد القيامة المجيد في الفترة من 31 ديسمبر وحتى 8 يناير.

وأوضح وزير الصحة أن الخطة تشمل الدفع بـ 2844 سيارة إسعاف موزعة على أماكن التجمعات العامة والمتنزهات والحدائق ومحيط الكنائس بكافة محافظات الجمهورية.

وأشار وزيرالصحة إلى أن خطة التامين الإسعافية تشمل توزيع سيارات الإسعاف على 7 أقاليم رئيسية ، حيث يضم إقليم القاهرة الكبرى585 سيارة إسعاف موزعة على محافظات «القاهرة ، الجيزة ، القليوبية »، و يضم إقليم الأسكندرية 293 سيارة موزعة على محافظات « الأسكندرية ، البحيرة ، مطروح »، كما يضم إقليم الدلتا 493 سيارة إسعاف موزعة على محافظات «دمياط ، المنوفية ، كفر السيخ ، الغربية ، الدقهلية »، و بلغ إجمالى سيارات إقليم القناة 557 سيارة موزعة على محافظات «بورسعيد ، الشرقية ، الإسماعيلية ، السويس ، شمال سيناء ، جنوب سيناء»، فيما بلغ إجمالى سيارات خدمات التأمين الإسعافية بإقليم شمال الصعيد259 سيارة موزعة على محافظات «الفيوم ، بنى سويف ، المنيا»، بينما تصل إجمالى سيارات الإسعاف بإقليم وسط الصعيد 276 سيارة موزعة على محافظات « أسيوط ، الوادى الجديد ، سوهاج»، وأخيراً إقليم جنوب الصعيد الذى يضم 381 سيارة إسعاف موزعة على محافظات « الأقصر ، أسوان ، قنا ، البحر الأحمر»، فضلاَ عن 10 لنشات إسعافية و طائرتين إسعافيتين .

وأضاف الدكتور عماد الدين أن الخطة تشمل رفع درجة الإستعداد بجميع مرافق الإسعاف و المستشفيات العامة والمركزية، والتنسيق بين هيئة الإسعاف المصرية وقطاع الرعاية العلاجية والعاجلة لعمل تمركزات بسيارات التدخل الطبي السريع في بعض الأماكن ذات الطبيعة الخاصة، على أن يتم توفير طبيب طوارئ بكل سيارة، بهدف سرعة التعامل مع أي حدث، وتقييمه، ثم التنسيق ومتابعة عمليات الإخلاء الطبي بأسس علمية سليمة.

وتشمل الخطة أيضاً التأكد من توافر أكياس الدم ومشتقاته من الفصائل المختلفة بالمراكز الإقليمية لنقل الدم بجميع المحافظات على مستوى الجمهورية.

في السياق ذاته، أشارت الوزارة إلى أنه خلال فترة الاحتفالات، سيتم تشكيل غرفة عمليات مركزية، برئاسة السيد الدكتور مساعد وزير الصحة لشئون الطب العلاجي، وعضوية كلٍ من السيد الدكتور رئيس قطاع الرعاية العلاجية والعاجلة، ورئيس الإدارة المركزية للرعاية الحرجة والعاجلة ورئيس هيئة الإسعاف المصرية ومدير إدارة التدريب ومدير إدارة الرعايات المركزة، مهمتها إصدار تقرير بأعداد المصابين – إن وجدت – والمستشفيات التي يتم تحويل الحالات عليها، كما تم تخصيص الخط الساخن “16474″ للعمل على مدار الساعة خلال فترة الإحتفالات.