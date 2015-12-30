الرئيس السيسى يدشن المرحلة الأولى من مشروع 1.5مليون فدان بالفرافرة

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الأربعاء، تدشين المرحلة الأولى من المشروع القومى الخاص باستصلاح مليون ونصف المليون فدان فى منطقة الفرافرة بالوادى الجديد.

حضر تدشين المشروع المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء والمهندس إبراهيم محلب مستشار الرئيس للمشروعات القومية، والفريق أول صدقى صبحى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى ووزير الداخلية اللواء مجدى عبدالغفار، والدكتور حسام مغازى وزير الموارد المائية والرى، والدكتورعصام فايد وزير الزراعة واستصلاح الأراضى وكبار رجال الدولة.

>وبدأ الاحتفال بتلاوة آيات من الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ أيمن عقل. وعقب ذلك.. ألقى المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء كلمة أكد فيها أن مشروع استصلاح مليون ونصف المليون فدان فى الفرافرة سيسهم فى بناء مصر المستقبل، ويساعد على سد الفجوة الغذائية والحد من استيراد المواد الغذائية من الخارج.

وأضاف أن "المشروع سيسهم فى إنشاء مجتمعات زراعية وصناعية توفر الآلاف من فرص العمل لشباب مصر"، مشيرا إلى أن هذا المشروع قام بدراسته العديد من العلماء والمتخصصين وذلك لتحقيق الاستخدام الأمثل للمياه الجوفية.

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