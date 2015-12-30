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القبض على إخوانى يقود سيارة محملة بسيدات إخوانيات لتنظيم مظاهرة فى أكتوبر

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القبض على إخوانى يقود سيارة محملة بسيدات إخوانيات لتنظيم مظاهرة فى أكتوبر القبض على إخوانى يقود سيارة محملة بسيدات إخوانيات لتنظيم مظاهرة فى أكتوبر
تمكنت أجهزة الأمن بالجيزة، من القبض على سائق إخوانى يقود سيارته وبداخلها سيدات إخوانيات، كانوا فى طريقهم للانضمام لمسيرة إخوانية بأكتوبر.

وكشفت تحريات العميد سعيد عابد مفتش مباحث أول أكتوبر، أن السائق المضبوط تم القبض عليه منذ عدة أشهر فى قضية تظاهر، وتم إخلاء سبيله على ذمة القضية، وأنه كان يصطحب أسرته وأقاربه من المنتمين لجماعة الإخوان، لتنظيم مسيرة مناهضة لقوات الجيش والشرطة بأكتوبر.

تحرر محضر للسائق الإخوانى وباقى المتهمين بتهمة الانضمام إلى جماعة إرهابية، والقيام بأعمال عنف، وأخطر اللواء أحمد حجازى مدير أمن الجيزة، وتولت النيابة التحقيقات.
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