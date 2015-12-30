3 يناير نظر أولى جلسات استشكال الأهلى على حكم حل مجلس الإدارة

حددت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد الشاذلى، نائب رئيس مجلس الدولة، جلسة الأحد المقبل3 يناير لنظر أولى جلسات الاستشكال المقدم من المستشار يحيى عبد المجيد، بصفته وكيلا عن المهندس محمود طاهر رئيس مجلس ادارة النادى الأهلى، على الحكم الصادر من نفس الدائرة، والذى يطالب بوقف تنفيذ الحكم المستشكل فيه والقاضى بحل مجلس إدارة النادى الأهلى، لحين الفصل فى الطعن الذى سيقام امام المحكمة الادارية العليا خلال الايام القليلة المقبلة.

واختصم الاستشكال الذى حمل رقم 18377 لسنة 70 قضائية، كلا من ابراهيم ابراهيم على ابراهيم، طارق ابراهيم عبد القادر، اشرف محمد الصفتى، حنفى محمود سليمان، احمد حمادة هلال، حيث طالب فى الموضوع برفض الحكم المستشكل فيه والقضاء مجددا برفض الدعويين .

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