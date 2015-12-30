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وزير الزراعة: تنفيذ مشروع الـ1.5 مليون فدان بـ13 منطقة فى 6 محافظات

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وزير الزراعة: تنفيذ مشروع الـ1.5 مليون فدان بـ13 منطقة فى 6 محافظات وزير الزراعة: تنفيذ مشروع الـ1.5 مليون فدان بـ13 منطقة فى 6 محافظات
قال الدكتور عصام فايد وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، إن 13 منطقة فى 6 محافظات سيتم تنفيذ مشروع المليون ونصف المليون فدان بها، مشيرًا إلى أن نسبة الرى السطحى فى المرحلة الأولى من المشروع تصل إلى 34%، والباقى رى جوفى.

وأضاف خلال افتتاح مشروع المليون ونصف مليون فدان من الفرافرة، أن التركيب المحصولى بالمشروع تم وفقاً لدراسات متخصصين حول طبيعة ونوعية الأراضى، مشيرًا إلى أن قدرة الأراضى للاحتفاظ بالرطوبة تتراوح ما بين 10% إلى 12 %.

وتابع: "لدينا فجوة غذائية فى بعض المحاصيل الاستراتيجية مثل القمح والفول البلدى، وسيتم زراعة مساحات كبيرة من المشروع بمحصول القمح والفول البلدى والبطاطس".

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