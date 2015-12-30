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محافظ شمال سيناء: 17يناير استبعاد القيادات الكسولة من الجهاز التنفيذى

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محافظ شمال سيناء: 17يناير استبعاد القيادات الكسولة من الجهاز التنفيذى محافظ شمال سيناء: 17يناير استبعاد القيادات الكسولة من الجهاز التنفيذى
أعلن اللواء عبد الفتاح حرحور محافظ شمال سيناء، عن تحديد موعد 17 يناير القادم لاستبعاد القيادات غير الفعالة من قيادات الجهاز التنفيذى للمحافظة، مؤكدا أن المحافظة لن يبقى بين قياداتها موظف كسول.

وأشار حرحور، خلال لقائه مع ممثلى وسائل الإعلام بالمحافظة، إلى أن المحافظة تشهد إنشاء مشروعات تتضمن 2100 وحدة سكنية ومستشفيات فى نخل، وبئر العبد ورفح، و4 شبكات صرف صحى، و3محطات تحلية مياه.

وقال محافظ شمال سيناء، إنه سيعلن خلال أيام عن إنشاء الشركة الوطنية للاستثمار بسيناء خلال الأيام القادمة، واستلام 5 آلاف فدان على زمام ترعة السلام، مؤكدا انتهاء 90? من مشاكل الكهرباء فى الشيخ زويد ورفح.
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