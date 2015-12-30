ميركاتو إيطاليا - الشعراوي قد يعود عبر يوفنتوس.. وبالوتيلي يقترب من مغادرة ميلان

يشتعل سوق الانتقالات الشتوية في إيطاليا أثناء هذه الفترة حيث تظهر أسماء جديدة كل يوم على الساحة.

ويرصد FilGoal.com ما جاء من تقارير صحفية بشأن انتقالات اللاعبين من وإلى الدوري الإيطالي.

تحدثت شبكة "سبورت ميدياست" عن رغبة إنتر ميلان في الاستغناء عن المدافع أندريا رانوكيا والذي خرج من حسابات مدربه روبرتو مانشيني.

القناة المملوكة لرئيس الوزراء الإيطالي السابق سيلفيو بيرلسكوني ذكرت أن فريق نوريتش سيتي الإنجليزي يرغب في ضم اللاعب بـ10 مليون يورو.

نستمر مع الإنتر الذي أعرب عن رغبته في ضم اللاعب الأرجنتيني إزيكييل لافيتزي من نادي باريس سان جيرمان و الذي لم يعد يشارك مع النادي الفرنسي بصورة أساسية في هذه الفترة.

وننتقل إلي الجار ميلان حيث ذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن نادي أتلتيكو مدريد الإسباني يسعى إلى تدعيم صفوفه عن طريق شراء اللاعب كارلوس باكا من الروسونيري.

ويذكر أن اللاعب الكولومبي قد انتقل إلى ميلان منذ 6 أشهر فقط من نادي إشبيلية الإسباني بمبلغ 30 مليون يورو.

وأضافت الصحيفة الصادرة من العاصمة مدريد أن اللاعب أحرز 19 هدفا خلال مشاركته في الدوري الإيطالي وكأس إيطاليا مع ميلان هذا الموسم.

هل ينقذ سامبدوريا ماريو بالوتيلي من عدم المشاركة في يورو 2016 في فرنسا؟ حيث يرغب السامب في التعاقد مع اللاعب الشاب ماريو بالوتيلي المعار من ليفربول الإنجليزي في فترة سوق الانتقالات الصيفية الماضية إلي نادي ميلان.

والجدير بالذكر أن رئيس نادي سامبدوريا ماسيمو فيريرو كان يريد التعاقد مع اللاعب من قبل لكنه اختلف في المقابل المادي مع نادي ليفربول.

ويبتعد بالوتيلي الآن عن المشاركة مع ميلان بسبب الإصابة.

ذكرت صحيفة "لا ستامبا" الإيطالية أن نادي يوفنتوس يرغب في ضم اللاعب صاحب الأصول المصرية ستيفان الشعراوي لتدعيم صفوفه خاصةً في ظل عدم مشاركة اللاعب الإيطالي سيموني زازا.

والجدير بالذكر أن مدرب اليوفي الحالي ماسيميليانو أليجري كان مدربا سابقا للشعراوي وتربطهما علاقة قوية جدا من خلال فترة تدريب أليجري لنادي ميلان وهذا ما أكدته أيضا شبكة "سبورت ميدياست".

ويلعب الفرعون حاليا مع موناكو الفرنسي على سبيل الإعارة من ميلان.