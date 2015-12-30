أضرار شرب المياه بكميات كبيرة بعد الطعام مباشرة.. أهمها عسر الهضم وألم المعدة

شرب المياه مفيد للجسم وترطيبه هذا أمر مفروغ منه، لكن اختيارك لتوقيت شربك للمياه يتحكم بشكل كبير فى مدى استفادة جسمك منها، وعليك أن تتخير توقيتات صحية وأن تبتعد عن الخاطئة.

وحذرت الدكتورة صفاء عمر عبد الفضيل، أخصائية علاج أمراض السمنة والنحافة، بشدة من عادة شرب المياه بكثرة بعد تناول الطعام مباشرة، فهى عادة فى غاية الضرر رغم الاعتقاد الشائع المغلوط بأنها صحية، وتساعد على هضم الطعام.

وتابعت أخصائية علاج السمنة والنحافة، أن شرب المياه يفضل أن يكون قبل تناول الوجبات بما يزيد عن النصف ساعة كاملة، ويفضل أن يكون كوبين من المياه حتى يشعر الشخص بالشبع سريعا، كما أنها تساعد على حركة الأمعاء فيسهل هضم الطعام وتمثيله وامتصاصه بشكل سليم.

إلا أنها عادت وحذرت من شرب المياه بعد الفراغ من تناول الوجبة الغذائية، لأن له أضرار صحية خاصة بتعطيل عمل الجهاز الهضمى ووظائفه بشكل مثالى، لأنها تساعد على اضطراب أحماض المعدة، لأن المياه تخفف من عصارة المعدة بشدة، وهو ما يعيق عملية هضم العام وامتصاص العناصر والفيتامينات وفصلها، وهو ما يسبب الكثير من الأعراض المرضية منها انتفاخ المعدة، وألمها فى بعض الحالات، أو الشعور بعسر الهضم، وكذلك اضطراب البراز.

ويفضل حسب توضيح الدكتور صفاء عمر، أن يتناول الشخص كوبًا من المياه زيادته كما يحب ولكن بعد ساعة من تناوله الطعام، إلا إذا كان عطشا، فليروى عطشه بالقليل منها ولا يبالغ فى شربها.