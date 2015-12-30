مكتبة الإسكندرية تستعد لمؤتمر "صناعة التطرف" بحضور أكثر من 250 مفكرا وباحثا

تستعد مكتبة الإسكندرية لعقد مؤتمر "صناعة التطرف.. قراءة فى تدابير المواجهة الفكرية"، الذى سيعقد فى الفترة من 3 إلى 5 يناير 2016 بمكتبة الإسكندرية، بحضور ما يزيد على 250 مفكرا وباحثا من مصر والوطن العربى وبريطانيا وإيطاليا.

يركز المؤتمر على عدد من المحاور؛ ومنها المحور المعرفى الذى ينصب على دراسة اهتمام العلوم الاجتماعية بظاهرة التطرف، وتطوير مناهج البحث فى الجامعات العربية لإيلاء أهمية لهذه النوعية من القضايا التى عادة ما تقع فى مناطق التقاء علوم اجتماعية مثل علم السياسة، وعلم الاجتماع، وعلم النفس، وغيرها. وفى هذا الصدد يجرى النظر فى مخرجات مراكز البحوث، ونتائج الدراسات الجامعية ووضع تصورات لتطوير المكون العلمى المعرفى فى مواجهة التطرف.

أما المحور الثانى، كما يذكر الدكتور إسماعيل سراج الدين؛ مدير مكتبة الإسكندرية، فقد خصص للنظر فى تطور ظاهرة التطرف، والتعرف على طبيعة شبكات التطرف، ونقد الخطابات الدينية المرتبطة به، والشهادات التى يمكن الاستعانة بها فى هذا المجال.

على جانب آخر، أكد الدكتور خالد عزب؛ رئيس قطاع المشروعات المركزية بمكتبة الإسكندرية، أن المؤتمر سيشهد جلسة خاصة لاستعراض خطوات إقامة شبكة عربية للمراكز البحثية العاملة فى مجالات دراسة فكر التيارات المتطرفة، وما أقيم من أنشطة شاركت فيها مكتبة الإسكندرية فى جامعة أكسفورد والسعودية والمغرب والأردن.

ومن المنتظر أن تنظم المكتبة خلال العامين القادمين العديد من الفعاليات مع مركز عيسى الثقافى فى البحرين ومركز الملك فيصل للدراسات والبحوث فى السعودية وكذلك ندوات فى الكويت والإمارات والجزائر فى نفس الإطار.