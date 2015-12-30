أخبار عاجلة

امرأة تمزق جسد زوجها بمساعدة شقيقها لأنه “بيشك فيها” -
ساويرس يوجه سؤلا هاما لكل من يهاجم الضربة الأمريكية -
الصحة: وفاة مواطن وإصابة 21 آخرين في انقلاب أتوبيس بسوهاج​ -
وزيرا التعليم والهجرة يشاركان في الاحتفال بيوم اليتيم -
ميناء بورسعيد السياحي يضع اللمسات الأخيرة لاستقبال 1280سائحًا..غدًا -
ضبط عامل تحرش بربة منزل في الطريق العام بأسيوط -
بالصور.. أسيوط تحتفل بيوم اليتيم بمشاركة 1000 طفل -
تصريحات الحكومة المصرية تُثير جدل كبير وخبراء يصفونها باعلان الافلاس والاستعطاف -
رسمياً: مجلس الوزراء يحسم الجدل حول زيادة رواتب الموظفين 30% في يوليو القادم -
بالفيديو والصور | تعرّف على إمكانيات ومواصفات الصاروخ “توماهوك” الذي استخدم في ضرب المواقع السورية فجر الجمعة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

مكتبة الإسكندرية تستعد لعقد مؤتمرها "صناعة التطرف" بحضور 250 باحثا

Google+ Print
مكتبة الإسكندرية تستعد لعقد مؤتمرها "صناعة التطرف" بحضور 250 باحثا مكتبة الإسكندرية تستعد لعقد مؤتمرها "صناعة التطرف" بحضور 250 باحثا
تستعد مكتبة الإسكندرية، لعقد مؤتمر "صناعة التطرف: قراءة فى تدابير المواجهة الفكرية"، الذى سيعقد فى الفترة من 3 إلى 5 يناير 2016 بمكتبة الإسكندرية، بحضور ما يزيد على 250 مفكرا وباحثا من والوطن العربى وبريطانيا وإيطاليا.

ومن المقرر أن يركز المؤتمر على عدد من المحاور، ومنها المحور المعرفى الذى ينصب على دراسة اهتمام العلوم الاجتماعية بظاهرة التطرف، وتطوير مناهج البحث فى الجامعات العربية لإيلاء أهمية لهذه النوعية من القضايا التى عادة ما تقع فى مناطق التقاء علوم اجتماعية مثل علم السياسة، وعلم الاجتماع، وعلم النفس، وغيرها.

وفى هذا الصدد يجرى النظر فى مخرجات مراكز البحوث، ونتائج الدراسات الجامعية ووضع تصورات لتطوير المكون العلمى المعرفى فى مواجهة التطرف.

أما عن المحور الثانى، قال الدكتور إسماعيل سراج الدين مدير مكتبة الإسكندرية، إن المجور الثانى خصص للنظر فى تطور ظاهرة التطرف، والتعرف على طبيعة شبكات التطرف، ونقد الخطابات الدينية المرتبطة به، والشهادات التى يمكن الاستعانة بها فى هذا المجال.

على جانب آخر، أكد الدكتور خالد عزب رئيس قطاع المشروعات المركزية بمكتبة الإسكندرية، أن المؤتمر سيشهد جلسة خاصة لاستعراض خطوات إقامة عربية للمراكز البحثية العاملة فى مجالات دراسة فكر التيارات المتطرفة، وما أقيم من أنشطة شاركت فيها مكتبة الإسكندرية فى جامعة أكسفورد والسعودية والمغرب والأردن.

ومن المنتظر أن تنظم المكتبة خلال العامين القادمين العديد من الفعاليات مع مركز عيسى الثقافى فى البحرين ومركز الملك فيصل للدراسات والبحوث فى ، وكذلك ندوات فى الكويت والإمارات والجزائر فى نفس الإطار.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
تصريحات الحكومة المصرية تُثير جدل كبير وخبراء يصفونها باعلان الافلاس والاستعطاف

تصريحات الحكومة المصرية تُثير جدل كبير وخبراء يصفونها باعلان الافلاس والاستعطاف

مدارس كبرى بالسعودية تطلب معلمين ومعلمات فى كافة التخصصات وتحدد الشروط والأوراق المطلوبة

مدارس كبرى بالسعودية تطلب معلمين ومعلمات فى كافة التخصصات وتحدد الشروط والأوراق المطلوبة

وزير قطاع الأعمال يعود إلى مصر بعد جراحة ناجحة في ألمانيا

وزير قطاع الأعمال يعود إلى مصر بعد جراحة ناجحة في ألمانيا

مندوب مصر بمجلس الأمن: التسوية في سوريا ممكنة إذا خلصت النوايا

مندوب مصر بمجلس الأمن: التسوية في سوريا ممكنة إذا خلصت النوايا