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محافظة الوادى الجديد تجهز شاشات لعرض زيارة الرئيس للفرافرة

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محافظة الوادى الجديد تجهز شاشات لعرض زيارة الرئيس للفرافرة محافظة الوادى الجديد تجهز شاشات لعرض زيارة الرئيس للفرافرة
انتهى الديوان العام لمحافظة الوادى الجديد ورئاسة المراكز ومديريات العموم على مستوى المحافظة من تجهيز شاشات عرض عملاقة بقاعات الاجتماعات لنقل فعاليات زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى لمنطقة الفرافرة الجديدة، لإطلاق إشارة البدء لمشروع المليون فدان وافتتاح الريف المصرى الحديث، وذلك فى إطار مشاركة أبناء المحافظة لهذا الحدث التاريخى وتيسيرا على الموظفين لمتابعة فعاليات الزيارة على الهواء مباشرة.

وتشهد محافظة الوادى الجديد حالة من الاستنفار الأمنى غير المسبوق تزامنا مع زيارة الرئيس إلى الفرافرة الذى استقبل مساء أمس الثلاثاء رئيس مجلس الوزراء ووزراء الاستثمار والمالية والزراعة والرى والإسكان لمتابعة اللمسات النهائية لمشروع الريف المصرى الجديد بمنطقة سهل بركة بالفرافرة والمبيت بمركز الفرافرة بالوادى الجديد، تمهيدًا لاستقبال الرئيس صباح اليوم الأربعاء.

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مصر 365