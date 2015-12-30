بالصور.. محافظ أسوان الجديد يجتمع بمسئولى مياه الشرب والصرف الصحى والإسكان

اجتمع اللواء مجدى حجازى محافظ أسوان، اليوم الأربعاء، مع مسئولى الهيئة القومية والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى والإسكان والطرق والمقاولون العرب وهيئة الأوقاف والتنمية الحضرية، بحضور محمد عاطف السكرتير العام وعبد الناصر عبد الحميد السكرتير العام المساعد ورئيس لجنة الإسكان.

حيث قرر اللواء مجدى حجازى محافظ أسوان عقد اجتماع دورى كل أسبوعين مع تنفيذ جولات ميدانية مفاجئة لمتابعة مشروعات البنية الأساسية والمرافق العامة سواء التابعة لمشروعات الإسكان الجديدة أو للتوسعات السكنية المتوقعة مع حضور ممثل عن هيئة الرقابة الإدارية لمتابعة معدلات التنفيذ أول بأول تحقيقاً للشفافية والنزاهة والمصداقية، لافتاً إلى أن المرحلة الحالية تحتاج لبذل المزيد من الجهد والعرق لتخفيف المعاناة عن المواطنين وخاصة فى المناطق التى تعانى من مشاكل تكرار انقطاع مياه الشرب وأيضاً ظاهرة تعدد الكسور والطفح لشبكات المياه والصرف الصحى داخل مدينة أسوان وباقى مدن المحافظة.

وأكد محافظ أسوان على أن هناك رؤية محددة تقوم على سرعة حل المشاكل التى تعوق تسليم الوحدات السكنية للمستحقين من الشباب من خلال تكليف رئيس لجنة الإسكان بإعداد بيان بالاعتمادات المالية المطلوبة لترفيق مشروعات الإسكان وعرض ذلك على رئيس الوزراء ووزير الإسكان وخاصة مشروعات إسكان الأوقاف والإسكان الاجتماعى بالصداقة الجديدة والإسكان المتميز بالعقاد، مشيراً إلى أن إدخال الصرف الصحى لمشروعات الإسكان الجارية يحتاج لاعتمادات ضخمة سواء للخطط العاجلة أو الدائمة، حيث أصبحت البنية الأساسية لمدينة أسوان من محطات المعالجة والرفع وشبكات الصرف الصحى غير قادرة على استيعاب أى مشروعات إسكان جديدة أو توسعات عمرانية مستقبلية.



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