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محافظة أسيوط تحصر بؤر التلوث وتبدأ بتطهيرها فى الوليدية وعرب المدابغ وصدفا

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محافظة أسيوط تحصر بؤر التلوث وتبدأ بتطهيرها فى الوليدية وعرب المدابغ وصدفا محافظة أسيوط تحصر بؤر التلوث وتبدأ بتطهيرها فى الوليدية وعرب المدابغ وصدفا
قالت هالة فرغلى مدير إدارة شئون البيئة بمحافظة أسيوط إنه تم بالتعاون مع إدارة مكافحة ناقلات الأمراض بمديرية الصحة وجهاز شئون البيئة فرع أسيوط عمل حصر لجميع بؤر التلوث بنطاق المحافظة للقضاء عليها نهائيا وذلك فى إطار تعليمات المهندس ياسر الدسوقى محافظ أسيوط للقضاء على جميع بؤر التلوث بالمحافظة تفعيلا لمنظومة النظافة الجديد.

وأضافت هالة فرغلى فى تصريحات صحفية، منذ قليل أن لجنة مكافحة القضاء على بؤر التلوث ومكافحة القوارض وناقلات الأمراض قامت بتطهير عدد من بؤر التلوث بمركز صدفا ومنطقتى الوليدية وعرب المدابغ بمدينة أسيوط بمشاركة مديرية الزراعة والرى وذلك لتفعيل القرار الوزارى رقم 2 لسنة 2005م لبرنامج الإصحاح البيئى بمشاركة وزارات "الصحة والبيئة والزراعة والتنمية المحلية والرى" منوهة أن اللجنة تقوم كل يوم اربعاء باستهداف عدد من بؤر التلوث لتطهيرها أسبوعيا.

وأوضحت مدير إدارة شئون البيئة أنه يتم تطهير هذه البؤر باستخدام معدات المحافظة بالتعاون مع الرى كما يتم رش هذه البؤر بعد تطهيرها بمعرفة إدارة مكافحة ناقلات الأمراض بمديرية الصحة للقضاء على البؤر نهائياً مشيرة إلى أن هذه البؤر ترجع إلى تراكم القمامة بها أو نتيجة تجمع هذه القمامة فى المياه الراكدة.

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015
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