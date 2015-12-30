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سقوط طالب يتاجر فى العملة وبحوزته 10 آلاف دولار و70 ألف ريال سعودى بأسيوط

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سقوط طالب يتاجر فى العملة وبحوزته 10 آلاف دولار و70 ألف ريال سعودى بأسيوط سقوط طالب يتاجر فى العملة وبحوزته 10 آلاف دولار و70 ألف ريال سعودى بأسيوط
ألقى ضباط مباحث مركز منفلوط بأسيوط، القبض على طالب بحوزته مبلغ مالى 10 ألاف دولار أمريكى و70 ألف ريال سعودى بقصد الاتجار بهم فى السوق السوداء.

تلقى اللواء عبد الباسط دنقل مدير أمن أسيوط، إخطارا من مأمور مركز منفلوط، يفيد ضبط "محمد. ا . م" 21 سنة طالب، ومقيم بندر منفلوط، وبحوزته مبلغ مالى (10000) عشرة آلاف دولار و(70000) سبعون ألف ريال سعودى وهاتف محمول.

وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط، أقر بحيازته للعملات النقدية الأجنبية بقصد الاتجار فيها بالسوق السوداء خارج المصارف المعتمدة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير محضر بالواقعة، وجارى العرض على النيابة.

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