مراهق سعودي محكوم عليه بالصلب وقطع الرأس في السعودية

في حادث بالمملكة العربية السعودية كان هناك قطع رأس وصلب لمراهق سعودي وذلك نظير إعتراضه علي الحكومه والنظام السعودي هذا ما رايناه اليوم طفل مراهق يقبض عليه من خلال الحكومه السعودية في عمر لا يتعدى 15 سنه ويحكم عليه بهذا الحكم ويؤيد عليه الحكم وهو الأن في سن ال19 سنه.

المراهق السعودي يدعى عبد الله الظاهر، وحسب قول عائلته بأنه تعرض للأمتهان والتعذيب للتوقيع على أقوال لم يطلع عليها منذ القبض عليه في 2012 عندما كان عمره 15 عاما، مضيفة أنه ينتظر الصلب وقطع الرأس بسبب معارضته للحكومة والنظام الملكي السعودي.

وقد نشرت صحيفة ديلي ميل البريطانيه أنه تم الحكم على عبد الله الظاهر بقطع الرأس في 2014 من قبل المحكمة الجنائية وأنه تم تأييد الحكم هذا العام وفقا لناشطين ومنظمات حقوقية.

مشيرة إلى طلب المدعى العام بأن يتم صلبه بعد قطع رأسه. ولفتت الصحيفة الأنتباه إلى أن عبد الله الظاهر ينتظر تنفيذ الحكم في أي وقت بعد أن تم تأييده، مشيرة إلى أنه سيصبح أصغر شخص يتم القبض عليه وينفذ فيه حكم الإعدام بقطع الرأس.

شبكةعيونالإخبارية

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