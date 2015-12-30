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القبض على عاملة نظافة و3 آخرين اقتحموا شركة عمالة وسرقوا الموظفين بالعجوزة

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القبض على عاملة نظافة و3 آخرين اقتحموا شركة عمالة وسرقوا الموظفين بالعجوزة القبض على عاملة نظافة و3 آخرين اقتحموا شركة عمالة وسرقوا الموظفين بالعجوزة
ألقت مباحث الجيزة القبض على عاملة نظافة و3 آخرين، لاتهامهم باقتحام شركة والاعتداء على مالكها وموظفيها واستيلائهم على مبالغ مالية بالعجوزة.

تلقى العقيد عبد الحميد أبو موسى مفتش مباحث شمال الجيزة، بلاغا يفيد بقيام عدد من الأشخاص باقتحام شركة إلحاق عمالة بالخارج والاستيلاء على مبالغ مالية وهواتف محمولة.

وبإجراء التحريات تبين للمقدم أحمد الوليلى رئيس مباحث قسم شرطة العجوزة، أن المتهمين هم "سها.ع" و "أسامة. م" و"حسن.س" و "إبراهيم. ع"، وبإعداد كمينا لهم تم ضبطهم واحالتهم إلى النيابة للتحقيق.

كما تمكن ضباط مباحث أوسيم من ضبط عامل وابن عمه بحوزتهما فرد خرطوش أثناء استقلالهما سيارة ملاكى، وتبين أن السيارة مبلغ بسرقتها، فحرر محضرا بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

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مصر 365