وزير الزراعة: نستهدف تحقيق80% اكتفاء ذاتي من إنتاج القمح في 2018



> قال دكتور عصام فايد وزير الزراعة واستصلاح الاراضى إن الوزارة تسعى إلى تحقيق نسبة اكتفاء ذاتي من محصول القمح تصل إلى 80% بالعام 2018، في ضوء خطة الدولة لزيادة انتاج المحاصيل الاستراتيجية وتحقيق الامن الغذائى وتقليل الاعتماد على الاستيراد من الخارج.

> وأضاف فايد، في تصريحات، بحسب وكالة انباء الشرق الأوسط، اليوم الاربعاء، أن التركيب المحصولى في الـ 5ر1 مليون فدان بالمناطق الـ13 للمشروع، يتضمن 70% محاصيل حقلية و30% محاصيل بستانية، مشيرًا إلى أن التركيب المحصولي تم بناء على خصائص التربة والمناخ ونسبة الملوحة في المياه.

واوضح أن ارتفاع نسبة المحاصيل الحقلية يرجع إلى سعي الحكومة لزيادة نسبة الاكتفاء الذاتى من المحاصيل الاستراتيجية وعلى رأسها القمح والذرة الصفراء، كما أنها أقل شراهة في استهلاك المياه ومفيدة للتربة.

> وأفاد أن باكورة مشروع المليون ونصف المليون فدان في واحة الفرافرة تتضمن 5ر7 ألف فدان قمح وشعير، لافتا الى اهمية محصول الشعير في زيادة معدل خصوبة التربة والتهوية وامتصاص الاملاح ، كما يحتاج إلى كميات أقل من مياه الري.

> وتابع أن الوزارة تسعى إلى زيادة القيمة المضافة للمحاصيل البتسانية مثل الطماطم ونخيل البلح والزيتون حتى تحقق عائدا جيدا من خلال التصنيع والتصدير.

> وكشف وزير الزراعة عن اتجاه الدولة لزراعة المحاصيل ثنائية الغرض والتى تستخدم في النواحى التصديرية والتصنيعية مثل محصول “الكسافا” الذي نستخلص منه النشا الذى يدخل في صناعة الخبز، لافتا الى اهمية تغيير النمط الاستهلاكى من خلال حملات توعية كما تم إدخال الذرة في خلطة الخبز من قبل.

> وتعتبر “الكسافا” من أهم المحاصيل التجارية التى تنجح زراعتها فى المناطق الحارة، وذلك لسهولة زراعتها وعدم احتياجها إلى عناية كبيرة بعد الزراعة وفى نفس الوقت تعطى محصولاً كبيراً من النشا يمكن إستهلاكه فى الأغراض المختلفة.

> ومن أهم مميزات “الكسافا” هو إمكان خلطها بدقيق القمح وذلك بنسبة 10% لتكوين مخلوط من الدقيق يصلح لصناعة الخبز.

> وتستأثر قارة افريقيا بانتاج أكثر من 40% من الانتاج العالى من “الكسافا”، ومن أهم البلاد المستوردة السوق الأوروبية لغرض إستخدامها فى تحضير العلائق المركبة وذلك لإرتفاع أثمان الحبوب الداخلة فى تكوين هذه العلائق.

ومن أهم فوائد “الكسافا” التجارية الحصول على النشا الذى يستعمل فى أغراض صناعية مختلفة فى إنتاج أنواع البسكويت والحلوى والفواكه المعلبة والمربات وصناعة المركب المعروف بإسم #### Monsodium glantamate #### كعامل لتتبيل اللحوم والخضروات، وأيضاً مركب الكرامل التجارى وتحضير شربات الجلوكوز والدكستروز صناعياً وأيضاً فى المخابز المنتجة لأنواع البسكويت المختلفة وفى صناعة الأيس كريم ويستعمل نشا “الكسافا” فى صناعة الملصقات سواء جافة أو سائلة ويستعمل كذلك فى صناعة الكحول وفى صناعة بعض الخمائر الجافة.