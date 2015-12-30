محافظ الدقهلية يحيل 11 قياديا بالمحافظة للنيابة الإدارية بسبب الفساد المالى

أحال المحاسب حسام الدين إمام، محافظ الدقهلية، 11 من قيادات المحافظة، ومديرى بعض الإدارات بديوان المحافظة للتحقيق، ووقفهم عن العمل، والتحقيق معهم أمام النيابة الإدارية بالمنصورة بسبب مخالفات مالية وتقصيرهم في العمل.

وأحال المحافظ مدير إدارة الشئون الإدارية بالوحدة المحلية بمركز أجا، بمحافظة الدقهلية للتحقيق، وإيقافه عن العمل 3 أشهر لحين انتهاء التحقيقات بالنيابة الإدارية، والنيابة العامة، وصرف نصف الأجر.

كما أحال للتحقيق فنى شئون هندسية بالوحدة المحلية بقرية بساط كريم الدين، ورئيس القسم الهندسى بالوحدة المحلية بقرية بساط كريم الدين، ومسئول الأملاك بالوحدة المحلية بقرية بساط كريم الدين، ومسئول رخص المحلات بالوحدة المحلية بقرية بساط كريم الدين، ومهندس التنظيم المراجع برئاسة مركز ومدينة شربين السابق، وأوقفهم عن العمل 3 أشهر لحين الانتهاء من التحقيقات بالنيابة الإدارية، وصرف نصف الأجر.

كما تم وقف مفتش ومدير الرخص بالوحدة المحلية لمركز السنبلاوين عن العمل، وإحالتهما للمحكمة التأديبية بالمنصورة، وصرف نصف الأجر، وأحال ورئيس القسم الهندسى بالوحدة المحلية بقرية صهرجت الصغرى بمركز أجا، وفنى شئون هندسية بالوحدة المحلية بقرية صهرجت الصغرى بمركز أجا، للتحقيق بالنيابة الإدارية ووقفهم عن العمل 3 شهور وصرف نصف الأجر.

وتوعد إمام فى اجتماعات سابقة له، بالقيادات التنفيذية للمحافظة، بإحالة جميع المخالفين للقانون، والمخالفين للوائح العمل للتحقيق، مؤكدا على ضرورة القضاء على الفساد داخل الدقهلية.



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