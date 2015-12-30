وزير الداخلية مهنئاً السيسى بالعام الجديد: ملتزمون بالحفاظ على أمن الوطن

بعث اللواء مجدى عبدالغفار وزير الداخلية، برقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس جمهورية مصر العربية، بمناسبة حلول العام الميلادى الجديد، جاء نصها كالأتى:

"يطيب لى وهيئة الشرطة مع إشراقة العام الميلادى الجديد، أن نتقدم لسيادتكم بأسمى آيات التهانى داعين الله تعالى أن يمتعكم بموفور الصحة والعافية ودوام التوفيق والسداد.. إننا نبدأ عاماً جديداً مزودين فيه بقوة العزيمة والعطاء معاهدين الله تعالى على الوفاء برسالتنا النبيلة وملتزمين بكل القيم السامية والمبادئ الشريفة حفاظاً على أمن الوطن والمواطن ودفعاً لمسيرة البناء والتنمية .. حفظكم الله ياسيادة الرئيس وسدد على طريق الحق خطاكم إلى كل ما فيه خير مصر وشعبها .. وكل عام وسيادتكم بخير".

كما بعث وزير الداخلية برقية تهنئة للمهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، جاء نصها:

"يطيب لى وهيئة الشرطة مع حلول العام الميلادى الجديد أن نتقدم لسيادتكم بأصدق التهانى وأطيب التمنيات .. إننا نستقبل العام الميلادى الجديد بكل الإيمان واليقين فى مستقبل مشرق حافل بالجهد والبناء يدفعنا بكل ثقة وإعتزاز نحو دعم مناخ الأمن ومسيرة التنمية سائلين المولى العلى القدير أن يبارك جهودكم وأن يسدد خطاكم للوفاء بمسئولياتكم الوطنية".

وأرسل وزير الداخلية برقية تهنئة للفريق أول صدقى صبحى - القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، جاء نصها:

"يطيب لى وهيئة الشرطة مع حلول العام الميلادى الجديد أن نبعث لسيادتكم والأخوة والأبناء قادة وضباط وأفراد وجنود القوات المسلحة الباسلة بأصدق التهانى وأطيب الأمنيات.. إننا نستقبل عاماً جديداً يحمل – بعون الله – لوطننا الحبيب مزيداً من البناء والتنمية فى ملحمة من العطاء والإنجاز غير المحدود، من أجل دعم الأمن والإستقرار سائلين المولى العلى القدير أن يحفظ قواتنا المسلحة درعاً حصيناً لمصر ودعماً لقوتها".

ووجه وزير الداخلية برقية تهنئة للفريق محمود حجازى، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، جاء نصها:

"يطيب لى وهيئة الشرطة مع حلول العام الميلادى الجديد أن نبعث لسيادتكم والأخوة والأبناء قادة وضباط وأفراد وجنود القوات المسلحة الباسلة بأصدق التهانى وأطيب الأمنيات سائلين الله عز وجل أن يحقق لوطننا كل ما يتطلع إليه من تقدم ورخاء".

وبعث اللواء مجدى عبدالغفار برقية تهنئة للقيادات والضباط والعاملين المدنيين والأمناء والمساعدين والمندوبين والصف والجنود والخفراء والمجندين بوزارة الداخلية، جاء نصها:

"إننا إذ نعتز بكل الجهود المتميزة والتضحيات الغالية التى يبذلها رجال الشرطة من أجل النهوض بأعباء وتبعات أمن الوطن والمواطنين .. فإننا نتطلع فى العام الجديد إلى المزيد من الجهد والعطاء دعماً للأمن والإستقرار فى وطننا الحبيب .. حفظ الله مصر وطناً للأمن والسلام وجعل عامها الجديد عاماً للرخاء والإزدهار .. وكل عام وأنتم جميعاً بخير".