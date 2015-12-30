وزير الداخلية يفتتح 6 سجلات أحوال مدنية جديدة ويطور51 مبنى لخدمة المواطنين

افتتح اللواء مجدى عبدالغفار، وزير الداخلية، 6 سجلات مدنية جديدة، للتيسير على المواطنين للحصول على الخدمات فى سهولة ويسر، من خلال تطوير المواقع الحالية لقطاع مصلحة الأحوال المدنية والتوسع فى إنشاء مواقع جديدة، حيث تم الانتهاء من تشغيل وافتتاح (6) مواقع، منها سجل مدنى السيدة زينب بالقاهرة تحت إشراف اللواء إيهاب عبد الرحمن مساعد الوزير لقطاع الأحوال المدنية، والذى سبق احتراقه خلال يناير 2011، وسجل مدنى دار السلام بالقاهرة والذى صدر له القرار الوزارى بإنشائه وتم تخصيص موقع له بالمجمع الشرطى بحى السلام واستلامه وتطويره.

كما تم افتتاح سجل مدنى ثان الإسماعيلية، الذى سبق احتراقه خلال يناير 2011 وسجل مدنى جمصة بمحافظة الدقهلية كائن بديوان قسم شرطة جمصة، وتم تطويره وتدعيمه بالعناصر البشرية وتزويده بخط معلومات وأجهزة حاسب آلى وطابعات لاستخراج مصدرات القطاع المميكنة، بالإضافة إلى جهاز تصوير لاستخراج بطاقات الرقم القومى، وافتتاح سجل مدنى شبلنجة الفرعى بدائرة مركز شرطة بنها بمحافظة القليوبية كان يستغل كوحدة حفظ تم تطويره وتدعيمه بالعناصر البشرية وتزويده بخط معلومات وأجهز حاسب آلى وطابعات لاستخراج مصدرات القطاع المختلفة، بالإضافة إلى جهاز تصوير لاستخراج بطاقات الرقم القومى، وافتتاح سجل مدنى طنان الفرعى بدائرة مركز شرطة قليوب بمحافظة القليوبية، والذى تم إنشاؤه بالدور الأول علوى بمبنى إطفاء وحدة قرية طنان بناءً على قرار التخصيص الصادر من محافظ الإقليم، وتم تجهيز الموقع وتأثيثه تمهيداً لتشغيله كمنفذ نموذجى لمصدرات القطاع المميكنة وبطاقات الرقم القومى.

كما تم تطوير وتحديث آليات العمل ورفع مستوى 51 سجلا مدنيا بمحافظات "القاهرة، الجيزة، البحيرة، الدقهلية، الإسكندرية، الشرقية، سوهاج، مطروح، القليوبية"، من خلال ربطها بخطوط معلومات وأجهزة حاسب آلى وطابعات لإستخراج وثائق القطاع المميكنة للمواطنين حيث كانت تستخدم لاستخراج بطاقات الرقم القومى فقط.

وتم تطوير ورفع الكفاءة الإنشائية لسجلات الاحوال المدنية ، حيث تم تطوير سجلات محافظة ألإسكندرية (العطارين، سيدى جابر، المنتزه أول، منفذ الخدمات الجماهيرية بمقر إدارة شرطة الأحوال المدنية بالإسكندرية)، وفى محافظة الجيزة تم تطوير سجلات (إمبابة، العجوزة)، وتطوير سجلات (عابدين، مدينة نصر أول، النزهة) بالقاهرة ، وسجل مركز بنى سويف والغردقة ثان بالبحر الأحمر.



>