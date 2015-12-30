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لأول مرة.. إنهاء تراخيص سيارات ذوى الاحتياجات الخاصة تليفونيا بقنا

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لأول مرة.. إنهاء تراخيص سيارات ذوى الاحتياجات الخاصة تليفونيا بقنا لأول مرة.. إنهاء تراخيص سيارات ذوى الاحتياجات الخاصة تليفونيا بقنا
أكد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا، أن إدارة مرور قنا بدأت فى تطبيق تجربة مميزة تقام لأول مرة وهى تقديم خدمة إنهاء تراخيص سيارات ذوى الاحتياجات الخاصة عن طريق اتصالهم بإدارة مرور قنا عبر الهاتف وذلك تيسيرا عليهم.

وأشار العميد جمال وهبى مدير إدارة المرور بقنا، أن الإدارة خصصت الأرقام التالية (01021660053 – 01100903919 ) لذوى الاحتياجات الخاصة الراغبين فى إنهاء تجديد رخص سياراتهم، وتقوم إدارة المرور بإنهاء إجراءات التجديد والترخيص بالكامل، ويقوم أحد ضباط العلاقات العامة بإدارة المرور بتسليم الرخصة بعد تجديدها لذوى الاحتياجات الخاصة بمنازلهم دون أى زيادة فى المصروفات.

وأكد محافظ قنا أن هذه التجربة تأتى من أجل التسهيل على ذوى الاحتياجات والسعى إلى تفعيل دورهم ودمجهم فى المجتمع ومساعدتهم فى التغلب على المعوقات التى تواجههم.


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