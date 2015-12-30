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أمين صندوق الأهلي: مجلس طاهر يدرس كافة طرق التصعيد وقد نلجأ للأوليمبية الدولية

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أمين صندوق الأهلي: مجلس طاهر يدرس كافة طرق التصعيد وقد نلجأ للأوليمبية الدولية أمين صندوق الأهلي: مجلس طاهر يدرس كافة طرق التصعيد وقد نلجأ للأوليمبية الدولية

قال كامل زاهر أمين صندوق النادي الأهلي إن مجلس إدارة محمود طاهر قد يلجأ إلى التصعيد لأعلى المستويات بعد صدور حكم من محكمة القضاء الإداري بحله.

زاهر أضاف للصحفيين: "لم نرتكب أي مخالفات إدارية أو مالية طيلة الـ20 شهراً التي قضيناها في المجلس، وبالتالي لا يمكن محاسبتنا على أخطاء الآخرين ".

وأكمل "سوف نتخذ كل ما هو متاح من طرق للتصعيد، وعلى وزير الشباب والرياضة أن يراعي وضع وخصوصية الأهلي واجتماع المجلس القادم سيشهد دراسة كافة طرق التصعيد ومن بينها اللجوء للجنة الاولمبية الدولية ".

ويرى زاهر أن مجلس الإدارة الحالي لم يرتكب أي مخالفات ليتم حله، وأنه ليس مسؤولاً عن أخطاء وقعت بها مجالس سابقة أو جهات إدارية .

وأشار أمين الصندوق إلى أن المجلس الحالي نجح في استحداث طرق للتمويل وسدد ديون تفوق الـ50 مليون جنيه وأنهى أزمات الضرائب والحجز على أرصدة النادي، حيث يضع مصلحة النادي فوق كل اعتبار .

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