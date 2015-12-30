أخبار عاجلة

امرأة تمزق جسد زوجها بمساعدة شقيقها لأنه “بيشك فيها” -
ساويرس يوجه سؤلا هاما لكل من يهاجم الضربة الأمريكية -
الصحة: وفاة مواطن وإصابة 21 آخرين في انقلاب أتوبيس بسوهاج​ -
وزيرا التعليم والهجرة يشاركان في الاحتفال بيوم اليتيم -
ميناء بورسعيد السياحي يضع اللمسات الأخيرة لاستقبال 1280سائحًا..غدًا -
ضبط عامل تحرش بربة منزل في الطريق العام بأسيوط -
بالصور.. أسيوط تحتفل بيوم اليتيم بمشاركة 1000 طفل -
تصريحات الحكومة المصرية تُثير جدل كبير وخبراء يصفونها باعلان الافلاس والاستعطاف -
رسمياً: مجلس الوزراء يحسم الجدل حول زيادة رواتب الموظفين 30% في يوليو القادم -
بالفيديو والصور | تعرّف على إمكانيات ومواصفات الصاروخ “توماهوك” الذي استخدم في ضرب المواقع السورية فجر الجمعة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

مفاجأة.. الشيكولاتة الداكنة تكافح سرطان البنكرياس

Google+ Print
مفاجأة.. الشيكولاتة الداكنة تكافح سرطان البنكرياس مفاجأة.. الشيكولاتة الداكنة تكافح سرطان البنكرياس
مفاجأة كبيرة كشفتها الأبحاث الطبية الحديثة مؤخرًا بشأن فوائد الشيكولاتة الداكنة Dark chocolate، حيث أشارت دراسة أمريكية أشرف عليها باحثون من جامعة إنديانا، أن الشيكولاتة الداكنة، والتى تتميز بطعمها المر، تساهم فى الوقاية من الإصابة بسرطان البنكرياس، أحد أخطر الأورام القاتلة على الإطلاق.

وفسر الباحثون ذلك، مشيرين إلى أن الشيكولاتة الداكنة تحتوى على تركيزات عالية من الماغنسيوم، وثبت أن تناول هذا العنصر أو الأطعمة والمكملات الغذائية الغنية به يساهم فى مكافحة سرطان البنكرياس، ومن أبرز الأطعمة الغنية بعنصر الماغنسيوم: المكسرات والخضروات الورقية خضراء اللون مثل الجرجير والسبانخ.

وشملت الدراسة 66 ألف رجل وامرأة تتراوح أعمارهم بين 50 و76 عامًا، وكشفت النتائج أن تقليل تناول عنصر الماغنسيوم خلال اليوم بمقدار 100 مجم يساهم فى رفع فرص الإصابة بسرطان البنكرياس بنسبة 24%.

وكانت الأبحاث الطبية السابقة قد أكدت بالفعل فاعلية الماغنسيوم فى مكافحة الإصابة بمرض السكر، والذى يعد من أقوى عوامل الخطورة التى تسبب مرض سرطان البنكرياس.

ونشرت هذه النتائج بالمجلة الطبية "British Journal of Cancer"، وكما نشرت على الموقع الإلكترونى لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365