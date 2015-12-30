مفاجأة.. الشيكولاتة الداكنة تكافح سرطان البنكرياس

مفاجأة كبيرة كشفتها الأبحاث الطبية الحديثة مؤخرًا بشأن فوائد الشيكولاتة الداكنة Dark chocolate، حيث أشارت دراسة أمريكية أشرف عليها باحثون من جامعة إنديانا، أن الشيكولاتة الداكنة، والتى تتميز بطعمها المر، تساهم فى الوقاية من الإصابة بسرطان البنكرياس، أحد أخطر الأورام القاتلة على الإطلاق.

وفسر الباحثون ذلك، مشيرين إلى أن الشيكولاتة الداكنة تحتوى على تركيزات عالية من الماغنسيوم، وثبت أن تناول هذا العنصر أو الأطعمة والمكملات الغذائية الغنية به يساهم فى مكافحة سرطان البنكرياس، ومن أبرز الأطعمة الغنية بعنصر الماغنسيوم: المكسرات والخضروات الورقية خضراء اللون مثل الجرجير والسبانخ.

وشملت الدراسة 66 ألف رجل وامرأة تتراوح أعمارهم بين 50 و76 عامًا، وكشفت النتائج أن تقليل تناول عنصر الماغنسيوم خلال اليوم بمقدار 100 مجم يساهم فى رفع فرص الإصابة بسرطان البنكرياس بنسبة 24%.

وكانت الأبحاث الطبية السابقة قد أكدت بالفعل فاعلية الماغنسيوم فى مكافحة الإصابة بمرض السكر، والذى يعد من أقوى عوامل الخطورة التى تسبب مرض سرطان البنكرياس.

ونشرت هذه النتائج بالمجلة الطبية "British Journal of Cancer"، وكما نشرت على الموقع الإلكترونى لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية.