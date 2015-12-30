محامى إسلام البحيرى يطعن على حكم حبس موكله عام بتهمة ازدراء الأديان

قال المستشار جميل سعيد، محامى الباحث إسلام بحيرى، والصادر بحقه حكما بالحبس عام من محكمة جنح مستأنف مصر القديمة لإتهامه بازدراء الأديان، أنه تقدم صباح اليوم الإربعاء، بطلب لنيابة جنوب القاهرة الكلية برقم 1142 لسنة 2015 للطعن على الحكم الصادر ضده، وكذلك للاستشكال فى التنفيذ .

وأضاف دفاع إسلام البحيرى فى تصريحات اليوم، أنه طالب من النيابة إيقاف تنفيذ العقوبة وذلك لصدور حكم بالحبس على خلاف مقتضى حكم نهائى بات سابق صادر بالبراءة من محكمة أكتوبر عن ذات الواقعة عن ذات السبب والخصوم والموضوع ، وهو مايستوجب ايقاف تنفيذ الحكم إلى ان تقول محكم النقض كلمتها فى شان الحكمين المتعارضين .

كما طالب المستشار جميل سعيد من المحامى العام لنيابات جنوب القاهرة تحديد جلسة لنظر الاستشكال أمام دائرة غير الذى أصدرت الحكم.