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بدء نظر استئناف "نقيب الفلاحين المزيف" على حبسه عام بتهمة النصب

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بدء نظر استئناف "نقيب الفلاحين المزيف" على حبسه عام بتهمة النصب بدء نظر استئناف "نقيب الفلاحين المزيف" على حبسه عام بتهمة النصب
بدأت منذ قليل محكمة جنح مستأنف عابدين، الأربعاء، نظر استئناف محمد الدبش، نقيب الفلاحين المزيف على حبسه عام مع الشغل لاتهامه بالنصب على المواطنين بزعم تخصيص أراضى استصلاح لهم، واستيلائه منهم 5 ملايين جنيه فى القضية رقم 11515 لسنة 2015 جنح عابدين.

ووردت معلومات لطارق الأعصر، مساعد الوزير مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، تفيد بوقوع العديد من المواطنين ضحايا لوقائع نصب واحتيال من قبل شخص زعم أنه نقيب الفلاحين، ويمكنه تخصيص قطع أراضٍ لهم تابعة للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية.

وتبين أن وراء تلك الواقعة "محمد.س"، وشهرته "محمد الدبش"، كان عضواً احتياطياً بلجنة الخمسين لوضع الدستور الحالى.

كشفت التحريات أن المتهم استغل ظهوره المستمر بالعديد من القنوات الفضائية، وقام بإنشاء كيان وهمى تحت مسمى "النقابة العامة للفلاحين المصريين" على خلاف الحقيقة، كما أعلن عن تخصيص 5 آلاف فدان للاستصلاح بطريق "القاهرة- أسيوط الغربى" للنقابة الوهمية من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية.

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مصر 365