محافظ قنا يشهد احتفال مولد السيد عبد الرحيم القناوي

حضر صلاح عبد المجيد محافظ قنا ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية والآلاف من أبناء المحافظة والمحافظات المجاورة نظمت المحافظة أحتفالية دينية كبرى بساحة مسجد السيد عبد الرحيم احتفالا بمولد القطب القنائي الشهير والذي يتزامن مع ليلة النصف من شعبان حيث بدأت الاحتفالية بتلاوة قرآنية بصوت الشيخ محمود الحلفاوى وتخللتها ابتهلات دينية ومدائح نبوية للشيح محمد عبد الرؤوف وقدمها عبد الناصر زيدان مذيع إذاعة القرآن الكريم .

> صرح الدكتور صلاح في أول لقاء جماهيري موسع أن تكليفه بالمنصب بقدر ما هو أمانة ومسئولية بقدر ما هي فرصة جميلة لخدمة أبناء محافظته التى نشأ وتربى فيها من منطلق أوسع وأشمل دون تمييز بين أبناء مركزاً وآخر ، وأضاف أن مصر قادرة على تخطي المرحلة الصعبة التي تعيشها بفضل تعهد الله بحفظها و وعي وتكاتف أبنائها .

> وأكد محافظ قنا أن المشكلات المتراكمة من صحة وبطالة وإسكان كلها محل دراسة بشكل متواز فيما تأخذ مشكلتي الوقود ومياه الري أهمية كبرى وسيتم بالتعاون مع الوزراء المعنيين والقيادات التنفيذية بالمحافظة حلها بشكل عاجل.

> من جانبه تحدث الشيخ صالح السقطي وكيل وزارة الاوقاف أن سيرة الاولياء الصالحين نستلهم منها القيم ونبذ العصبية والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر منبهاً إلى وجوب اللجوء إلى الله في هذه الليلة المباركة مع التزام آداب الدعاء والابتهال بأن يحفظ الله مصر وابنائها من الفتن .