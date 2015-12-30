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"مكافحة المخدرات" تضبط عاطلين قبل ترويجهما 23 كيلو حشيش باحتفالات رأس السنة

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"مكافحة المخدرات" تضبط عاطلين قبل ترويجهما 23 كيلو حشيش باحتفالات رأس السنة "مكافحة المخدرات" تضبط عاطلين قبل ترويجهما 23 كيلو حشيش باحتفالات رأس السنة
وجه رجال مكافحة المخدرات، ضربة قوية لتجار المخدرات قبل ترويج بضاعتهم على عملائهم فى احتفالات رأس السنة، بأن تمكنوا من ضبط اثنين من تجار المخدرات، وبحوزتهما كمية من الحشيش، واعترفا بأنهما كانا فى طريقهما لترويجه على عملائهما خلال احتفالات رأس السنة.

تلقى رجال إدارة مكافحة المخدرات، معلومات مفادها قيام كلا من "زينهم و ز" 36 سنة عاطل ومقيم القديمة، والسابق اتهامه فى 3 قضايا أخرها 6759 لسنة 2013م مصر القديمة "مخدرات "، و"محمد س ر" 31 سنة عاطل ومقيم بولاق الدكرور، والسابق اتهامه فى القضية رقم 1898 لسنة 2008م الوراق / جيزة "مخدرات" بالاتجار بالمواد المخدرة واتخاذهما من دائرة قسم شرطة مصر القديمة مكانا لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

وعقب تقنين الإجراءات، وبإعداد الأكمنة اللازمة، أمكن ضبطهما وبحوزتهما كمية من الحشيش المخدر وزنت 23 كيلو ومبلغ 350 جنيها وسلاح أبيض "مطواة"، وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الاتجار وترويجها على عملائهم فى احتفالات رأس السنة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 19531 لسنة 2015م جنح مصر القديمة وتولت النيابة التحقيق.
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مصر 365

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