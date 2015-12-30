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القبض على 10 أشخاص يتعاطون مواد مخدرة بأسيوط

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القبض على 10 أشخاص يتعاطون مواد مخدرة بأسيوط القبض على 10 أشخاص يتعاطون مواد مخدرة بأسيوط
شنت مديرية أمن أسيوط حملة أمنية بمراكز المحافظة، وتمكنت من القبض على 10 أشخاص من متعاطى المواد المخدرة وبحوزتهم كميات مختلفة من مخدر الحشيش.

تلقى اللواء عبد الباسط دنقل مدير أمن أسيوط إخطارا من مدير المباحث الجنائية، يفيد ضبط "محمد . ن . ف " 25 سنة عاطل مقيم بندر ديروط وبحوزته 50 جراما من مادة الحشيش وسلاح أبيض مطواة، و"محمد . ا . ث . م " 26 سنة عاطل ومقيم بندر ديروط وبحوزته 50 جراما من مادة الحشيش المخدر بقصد التعاطى.

كما تم ضبط "مكرم . ج . ا" 22 سنة عامل ومقيم صنبو ـ دائرة مركز ديروط وبحوزته 50 جراما من مادة الحشيش المخدر، و"أحمد . ر . ا" 34 سنة عامل، و"عبد القادر. ع . ع" 39 سنة عامل ومقيمان بندر ديروط وبحوزتهما 50 جراما من مادة الحشيش المخدر بقصد التعاطى.

وضبط كل من "محمد . ج . ع" 23 سنة، و"عبد الرحمن . ا . ى" 23 سنة، و"محمود . ا . ح" 23 سنة جميعهم طلاب ومقيمين بندر ديروط وبحوزتهم 150 جراما من مادة الحشيش المخدر، و"على . م . ع" 23 طالب ومقيم ديروط وبحوزته 65 جرام حشيش وسلاح أبيض مطواة "للتعاطى".

وألقى ضباط المباحث القبض على "أحمد . ف . ى . م" 30 سنة حاصل على دبلوم ومقيم الغنايم بحرى دائرة مركز الغنايم وبحوزته قطعة من الحشيش المخدر تزن 5 جرامات بقصد التعاطى، تم التحفظ على المضبوطات وجارى تحرير المحاضر اللازمة للعرض على النيابة.

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مصر 365