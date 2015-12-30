القبض على 10 أشخاص يتعاطون مواد مخدرة بأسيوط

تلقى اللواء عبد الباسط دنقل مدير أمن أسيوط إخطارا من مدير المباحث الجنائية، يفيد ضبط "محمد . ن . ف " 25 سنة عاطل مقيم بندر ديروط وبحوزته 50 جراما من مادة الحشيش وسلاح أبيض مطواة، و"محمد . ا . ث . م " 26 سنة عاطل ومقيم بندر ديروط وبحوزته 50 جراما من مادة الحشيش المخدر بقصد التعاطى.
كما تم ضبط "مكرم . ج . ا" 22 سنة عامل ومقيم صنبو ـ دائرة مركز ديروط وبحوزته 50 جراما من مادة الحشيش المخدر، و"أحمد . ر . ا" 34 سنة عامل، و"عبد القادر. ع . ع" 39 سنة عامل ومقيمان بندر ديروط وبحوزتهما 50 جراما من مادة الحشيش المخدر بقصد التعاطى.
وضبط كل من "محمد . ج . ع" 23 سنة، و"عبد الرحمن . ا . ى" 23 سنة، و"محمود . ا . ح" 23 سنة جميعهم طلاب ومقيمين بندر ديروط وبحوزتهم 150 جراما من مادة الحشيش المخدر، و"على . م . ع" 23 طالب ومقيم ديروط وبحوزته 65 جرام حشيش وسلاح أبيض مطواة "للتعاطى".
وألقى ضباط المباحث القبض على "أحمد . ف . ى . م" 30 سنة حاصل على دبلوم ومقيم الغنايم بحرى دائرة مركز الغنايم وبحوزته قطعة من الحشيش المخدر تزن 5 جرامات بقصد التعاطى، تم التحفظ على المضبوطات وجارى تحرير المحاضر اللازمة للعرض على النيابة.