تشديدات أمنية على الأكمنة بعد زرع مجهولين قنبلة بجوار نقطة مرور بالمريوطية

شددت مديرية أمن الجيزة من تواجدها الأمنى بمحيط المنشآت الشرطية عقب زرع مجهولين لقنبلة شديدة الانفجار بجوار نقطة مرور أعلى كوبرى المريوطية، وتمكن خبراء المفرقعات من إبطال مفعولها فى الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء.

وأكد مصدر أمنى أن اللواء أحمد حجازى، مدير أمن الجيزة أصدر توجيهات بضرورة يقظة ضباط وأفراد الشرطة خاصة المعينين فى الأكمنة الأمنية والنقاط المرورية الثابتة والالتزام بالتعليمات الخاصة بالتأمين لإحباط أى حوادث إرهابية .

وذكر المصدر أن اللواء خالد شلبى، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، تفقد عدة أكمنة أمنية للاطمئنان على التزام الخدمات الأمنية بعملها وتنفيذ الخطة الأمنية التى تم وضعها للتصدى للعناصر الإرهابية التى تحاول إحداث حالة من الفوضى قبل ذكرى ثورة يناير .

كما شكل العميد رضا العمدة مدير المباحث الجنائية فريق بحث بالتنسيق مع ضباط الأمن الوطنى للتوصل لهوية المتهمين بزرع القنبلة والقبض عليهم.