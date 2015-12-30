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إصابة طالبة ثانوى بالتسمم لابتلاعها قرصا لحفظ الغلال فى البحيرة

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إصابة طالبة ثانوى بالتسمم لابتلاعها قرصا لحفظ الغلال فى البحيرة إصابة طالبة ثانوى بالتسمم لابتلاعها قرصا لحفظ الغلال فى البحيرة
أصيبت طالبة بالثانوى التجارى بالبحيرة بحالة تسمم، نتيجة ابتلاعها حبوبا لحفظ الغلال.

وكانت شرطة إيتاى البارود تلقت إخطارا من المستشفى العام بوصول "ش .ج .ع" 16 سنة طالبة بمدرسة حيدر دبوس الثانوية التجارية بإيتاى البارود مصابة بحالة إعياء شديد وقىء ادعاء تناول مادة سامة، وتم تحويلها لمركز السموم بطنطا.

بسؤال والدها أكد أن ابنته خرجت من المنزل صباح اليوم للتوجه لمدرستها وعلم من زملائها بأنها تناولت قرصا من حبوب حفظ الغلال وعقب ذلك شعرت بآلام وتم نقلها للمستشفى ولم يتهم أحدا بالتسبب فى ذلك، تحرر عن ذلك المحضر رقم 46 أحوال مركز إيتاى البارود.
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