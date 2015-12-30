القضاء الإدارى يرفض الطعن على حل مجلس إدارة نادى أسوان

قضت محكمة القضاء الإدارى بأسوان، اليوم الأربعاء، برفض الطعن المقدم من المستشار الشافعى صالح، رئيس النيابة الإدارية، والمرشح السابق لرئاسة نادى أسوان، والذى يطالب فيه ببطلان انتخابات مجلس إدارة نادى أسوان.

وأكد الدكتور حسن عبد القادر، رئيس نادى أسوان، أن قرار القضاء الإدارى سيعطى دفعة لإدارة النادى فى الانطلاق نحو مسيرة الاستقرار، بعد أن كانت هذه الأمور تعطل فكر إدارة النادى، قائلاً، "سننطلق لصالح شعب أسوان".

وأشار رئيس نادى أسوان، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إلى أن مثل هذه القضايا فى المحاكم تعرقل مسيرة نادى أسوان نحو التقدم، خاصة بعد صعوده الفريق للدورى الممتاز بعد غياب لأكثر من 12 عاماً، لافتاً إلى أن النادى ابتعد عن دائرة المشاكل والتى وقع فيها النادى الأهلى مؤخراً بحل المجلس.

وأضاف الدكتور عبد القادر، "نتمنى من المستشار الشافعى أن ينضم إلينا للنهوض بالنادى والحفاظ على كينونة أسوان، للتكاتف والدفع بعجلة الفريق إلى الأمام".

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