صور| كواليس أولى حلقات برنامج «أنا مصر»

كتبت: إنجي لطفي

رصدت وكالة أنباء ”أونا”، كواليس أولي حلقات برنامج ماسبيرو الجديد “أنا مصر”، والتي تم تسجيلها أمس الأول في استديو المقطم بحضور مقدمي البرنامج وهم الإعلامي شريف عامر، والإعلامية ريهام السهلي، والإعلامية أماني الخياط، ورضوي الشربيني، ومحمد نشأت، ونيفين الفقي.

فيما تغيبت الإعلامية إيمان الحصري، عن المشاركة في تقديم أولي حلقات البرنامج؛ بسبب تعرضها لوعكة صحية حالت دون حضورها للمشاركة مع مقدمي البرنامج.

وكما انفردت “أونا”، منذ أيام بأن أولي حلقات البرنامج ستكون مسجلة ويغلب عليها الطابع الخفيف لتزامن موعد عرضها مع ليلة رأس السنة، كما ان كل مقدم في البرنامج سيقوم بتعريف الجمهور بطبيعة البرنامج وفكرته.

البرنامج يبث علي مدار 7 أيام علي شاشة الفضائية المصرية والاولي في تمام الساعة العاشرة مساءًا ويعاد علي نايل لايف 12 ظهرا.