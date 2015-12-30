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الرئيس يصل الفرافرة تمهيدًا لإطلاق مشروع المليون ونصف فدان بالوادي الجديد

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الرئيس يصل الفرافرة تمهيدًا لإطلاق مشروع المليون ونصف فدان بالوادي الجديد الرئيس يصل الفرافرة تمهيدًا لإطلاق مشروع المليون ونصف فدان بالوادي الجديد

الرئيس عبد الفتاح

وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، منذ قليل، إلى الفرافرة بالوادي الجديد، وذلك  تمهيدًا لإطلاق مشروع المليون ونصف فدان.

وتشمل المرحلة الأولى من المشروع بواقع 10 آلاف فدان بمنطقة سهل بركة، الذي يضم 3 قرى نموذجية، بها مجتمعات تنموية وخدمية متكاملة، تمارس أنشطة زراعية وصناعية وخدمية.

يذكر أنه تم الانتهاء من حفر 40 بئرًا جوفية بالمنطقة كمرحلة أولى وتركيب شبكات الري المحوري، إضافة إلى زراعة واستصلاح آلاف الأفدنة بالقمح والشعير وأشجار الليمون، وإجراء عدة تجارب على التربة وتحقيق نتائج إيجابية لزراعة المحاصيل البستانية والمحاصيل الحقلية.

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