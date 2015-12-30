ضبط 122 طن دقيق قبل بيعها فى السوق السوداء بالإسكندرية

قام اللواء نادر جنيدى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية بالإشراف على حملة تموينية مكبرة شارك فيها ضباط إدارة شرطة التموين والتجارة الداخلية وضباط إدارة البحث الجنائى وضباط الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية، لتحقيق الانضباط فى القطاع التموينى وإحكام السيطرة على الأسواق وأسعار السلع الغذائية.

أسفرت عن ضبط "حسنى . ا" - 62 سنة صاحب مخبز بلدى لحيازته وعرضه للبيع عدد "122" طن دقيق بقصد ببيعها فى السوق السوداء، وتم التحفظ على ماكينة صرف الخبز الخاصة بالمخبز، و" ياسر.م" – 36 سنة المدير المسئول عن مخبز بلدى لحيازته وعرضه للبيع، وعدد"117.750 " طن قام ببيعها فى السوق السوداء، وتم التحفظ على ماكينة صرف الخبز الخاصة بالمخبز، و"وائل .إ" - 42 سنة صاحب مخزن أدوات كهربائية لحيازته وعرضه للبيع، عدد {3300 لفة شريط لحام – 44 مشترك كهربائى – 25 كشاف} جميعها أجنبية الصنع ومجهولة المصدر.

و"محمد . ا" - 25 سنة المدير المسئول عن محل عطارة لحيازته وعرضه للبيع عدد {103 عبوات مستحضرات طبية وتجميل عبارة عن أعشاب لزيادة الوزن – دهان حنظل -كريم وعدد 10 كجم لبن بودرة مجفف بدون بيانات تجارية ومجهول المصدر}، و"رشدى . م" - 45 سنة المدير المسئول عن محل لحيازته وعرضه للبيع عدد "1020" رغيف بلدى مدعم بقصد بيعه بأزيد من السعر، و" أبو المجد .ا " - 43 سنة بائع لحيازته وعرضه للبيع عدد "1430" صاروخ ألعاب نارية مختلفة أجنبية الصنع ومجهولة المصدر.

كما تم ضبط "محمد . ال" - 34 سنة المدير المسئول عن مصنع بويات أبو ريدة "بدون ترخيص" لحيازته {عدد 5822 عبوة بويات فارغة مدون عليها العلامات التجارية المقلدة – أستار 901 – يونى كوست معدة للبيع – 50 عبوة من البويات زنة الواحدة 20 كجم بإجمالى وزن 1000 كجم منتج نهائى غير مطابق للمواصفات مدون عليها العلامات التجارية المقلدة أستار 901 – يونى كوست معدة للبيع – عدد 11.130 طن من خامات ومستلزمات إنتاج البويات تستخدم فى التصنيع بعضها بدون بيانات تجارية.

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