ضبط 122 طن دقيق قبل بيعها فى السوق السوداء بالإسكندرية

أسفرت عن ضبط "حسنى . ا" - 62 سنة صاحب مخبز بلدى لحيازته وعرضه للبيع عدد "122" طن دقيق بقصد ببيعها فى السوق السوداء، وتم التحفظ على ماكينة صرف الخبز الخاصة بالمخبز، و" ياسر.م" – 36 سنة المدير المسئول عن مخبز بلدى لحيازته وعرضه للبيع، وعدد"117.750 " طن قام ببيعها فى السوق السوداء، وتم التحفظ على ماكينة صرف الخبز الخاصة بالمخبز، و"وائل .إ" - 42 سنة صاحب مخزن أدوات كهربائية لحيازته وعرضه للبيع، عدد {3300 لفة شريط لحام – 44 مشترك كهربائى – 25 كشاف} جميعها أجنبية الصنع ومجهولة المصدر.
و"محمد . ا" - 25 سنة المدير المسئول عن محل عطارة لحيازته وعرضه للبيع عدد {103 عبوات مستحضرات طبية وتجميل عبارة عن أعشاب لزيادة الوزن – دهان حنظل -كريم وعدد 10 كجم لبن بودرة مجفف بدون بيانات تجارية ومجهول المصدر}، و"رشدى . م" - 45 سنة المدير المسئول عن محل لحيازته وعرضه للبيع عدد "1020" رغيف بلدى مدعم بقصد بيعه بأزيد من السعر، و" أبو المجد .ا " - 43 سنة بائع لحيازته وعرضه للبيع عدد "1430" صاروخ ألعاب نارية مختلفة أجنبية الصنع ومجهولة المصدر.
كما تم ضبط "محمد . ال" - 34 سنة المدير المسئول عن مصنع بويات أبو ريدة "بدون ترخيص" لحيازته {عدد 5822 عبوة بويات فارغة مدون عليها العلامات التجارية المقلدة – أستار 901 – يونى كوست معدة للبيع – 50 عبوة من البويات زنة الواحدة 20 كجم بإجمالى وزن 1000 كجم منتج نهائى غير مطابق للمواصفات مدون عليها العلامات التجارية المقلدة أستار 901 – يونى كوست معدة للبيع – عدد 11.130 طن من خامات ومستلزمات إنتاج البويات تستخدم فى التصنيع بعضها بدون بيانات تجارية.
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