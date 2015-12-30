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تحرير 873 مخالفة خلال حملة مرورية بالإسماعيلية

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تحرير 873 مخالفة خلال حملة مرورية بالإسماعيلية تحرير 873 مخالفة خلال حملة مرورية بالإسماعيلية
شنت مديرية أمن الإسماعيلية بالاشتراك مع إدارة مرور الإسماعيلية، حملة مرورية وأمنية تنفيذا لتوجيهات اللواء على العزازى مدير أمن الإسماعيلية بضرورة عودة الانضباط المرورى فى الإسماعيلية.

وتمكنت الحملة التى رأسها العميد محمد عامر مدير إدارة المرور من تحرير وضبط 873 مخالفة مرورية متنوعة وشملت 414 مخالفة مرورية متنوعة "نموذج 125 "و105 مخالفة إزالة ملصقات و100 مخالفة انتظار خاطئ و 3حجز سيارة و156 مخالفة سحب رخص قيادة وتسييرو24 مخالفة التحدث فى المحمول أثناء القيادة و22 مخالفة عدم استخدام حزام الأمان و31 مخالفة تجاوز السرعة "رادار" و10 مخالفات سحب رخص لعدم الصلاحية الفنية وسحب 8 رخص لمخالفة البيئة.

كما تمكنت الحملة من ضبط 17 دراجة نارية بدون لوحات معدنية بنطاق الإقليم وتحرير 14 مخالفة انتهاء رخصة تسيير دراجة نارية و11 مخالفة انتهاء رخصة قيادة دراجة نارية و29 مخالفة عدم ارتداء خوذة .

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وأخطرت النيابات المختصة لاتخاذ اللازم نحوهم.
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مصر 365