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سقوط أردنى الجنسية أثناء سرقته 18 ألف جنيه من سيارة صاحب شركة بالتجمع

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سقوط أردنى الجنسية أثناء سرقته 18 ألف جنيه من سيارة صاحب شركة بالتجمع سقوط أردنى الجنسية أثناء سرقته 18 ألف جنيه من سيارة صاحب شركة بالتجمع
ألقت قوات الأمن بالقاهرة، القبض على أردنى الجنسية أثناء سرقته سيارة بمنطقة التجمع الخامس، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

البداية كانت أثناء مرور ضابط مباحث قسم شرطة التجمع الخامس وبصحبته القوة المرافقة له بمنطقة الداون تاون بشارع التسعين، تمكن من ضبط "حسين ا م ا" 47 سنه أردنى الجنسية، ومقيم بمدينة نصر، ويحمل جواز سفر رقم 630555N، والسابق اتهامه فى القضية رقم 11902 لسنة 2011م الجديدة "سرقة"، والمحكوم عليه فى عدة قضايا منها مخدرات وسرقة، حال شروعة فى سرقة السيارة رقم ب ص د 146 ماركة لانسر ملك "إسلام صلاح محمود أحمد" صاحب شركة دعاية وإعلان، ومقيم بمنطقة المعادى، والاستيلاء منها على مبلغ مالى 18500 جنيه بأسلوب "كسر الزجاج"، وباستدعاء المجنى عليه اتهمه بالسرقة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 9539 لسنة 2015م جنح القسم ، وتولت النيابة العامة التحقيق.
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مصر 365

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