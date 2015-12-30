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هيلارى كلينتون: إضطهاد داعش لليزيدين والأقليات الدينية الأخرى بالعراق إبادة جماعية

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هيلارى كلينتون: إضطهاد داعش لليزيدين والأقليات الدينية الأخرى بالعراق إبادة جماعية هيلارى كلينتون: إضطهاد داعش لليزيدين والأقليات الدينية الأخرى بالعراق إبادة جماعية

> اعتبرت مرشحة الرئاسة الأمريكية عن الحزب الديمقراطى هيلارى كلينتون، اضطهاد تنظيم داعش ضد اليزيديين العراقيين وغيرهم من الأقليات الدينية فى الشرق الأوسط، إبادة جماعية.

ونقلت صحيفة "هافنجتون بوست" الامريكية عن كلينتون قولها "أنا على يقين الآن أن لدينا ما يكفى من الأدلة التى تفيد بأن ما يحدث إبادة جماعية تهدف إلى تدمير أرواح ومحو وجود المسيحيين والأقليات الدينية الأخرى".

واستهدف تنظيم داعش وقتل مجموعة من متبعى الطائفة اليزيدية، وهى واحدة من أقدم الطوائف فى العراق، علاوة على استهدافه للمسيحيين والأقليات الدينية الأخرى فى المناطق التى يسيطر عليها فى الشرق الأوسط.
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