السعودية تتجه لتطبيق نظام "السوار الإلكترونى" للحجاج

>كشف نائب وزير الصحة السعودي الدكتور حمد الضويلع النقاب عن أن الوزارة تتجه لتطبيق نظام السوار الإلكتروني للحجاج ، موضحا أن السوار سيحمل معلومات وافية عن الحجاج لمواجهة إشكالية عدم التعرف على هويات المتوفين منهم.

وقال الضويلع - في تصريح لصحيفة "عكاظ" السعودية - أن حج العام الماضي شهد تجهيز 8 مستشفيات في المشاعر المقدسة وأكثر من 125 مركزا صحيا و180 سيارة إسعاف، بالإضافة إلى العديد من الخدمات ، مشيرا إلى أن الوزارة بدأت عقد اجتماعاتها عقب انتهاء موسم حج العام الماضي، وعملت على دراسة الملاحظات التي تم رصدها، وكيفية التنسيق والتواصل مع كافة الجهات الأخرى من مختلف القطاعات ، مؤكدا أن الوزارة قررت استمرارية عمل لجنة الحج والعمرة وأن تكون دائمة ومقرها مكة المكرمة.

وأوضح أنه تمت ملاحظة الاستجابة السريعة عند الكوارث، مشيرا إلى حادثتي الرافعة في الحرم المكي وتدافع منى وقال "واجهنا إشكالية عدم التعرف على هويات المتوفين في حادثة التدافع في منى، لذلك شكلنا فريقا مع شركة "علم" للتوصل إلى إصدار السوار الإلكتروني لحجاج الداخل والخارج " .

وفيما يتعلق بحرارة الطقس تم العام الماضي - حسب المسؤول السعودى - ملاحظة وجود مراوح للتبريد بالرذاذ، معبرا عن أمله في إنشاء مظلات خاصة في المواقع التي يوجد بها انتظار مثل محطات القطار.

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