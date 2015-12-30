أخبار عاجلة

امرأة تمزق جسد زوجها بمساعدة شقيقها لأنه “بيشك فيها” -
ساويرس يوجه سؤلا هاما لكل من يهاجم الضربة الأمريكية -
الصحة: وفاة مواطن وإصابة 21 آخرين في انقلاب أتوبيس بسوهاج​ -
وزيرا التعليم والهجرة يشاركان في الاحتفال بيوم اليتيم -
ميناء بورسعيد السياحي يضع اللمسات الأخيرة لاستقبال 1280سائحًا..غدًا -
ضبط عامل تحرش بربة منزل في الطريق العام بأسيوط -
بالصور.. أسيوط تحتفل بيوم اليتيم بمشاركة 1000 طفل -
تصريحات الحكومة المصرية تُثير جدل كبير وخبراء يصفونها باعلان الافلاس والاستعطاف -
رسمياً: مجلس الوزراء يحسم الجدل حول زيادة رواتب الموظفين 30% في يوليو القادم -
بالفيديو والصور | تعرّف على إمكانيات ومواصفات الصاروخ “توماهوك” الذي استخدم في ضرب المواقع السورية فجر الجمعة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

خبير تغذية: الخرشوف غنى بالألياف والفيتامينات والمعادن

Google+ Print
خبير تغذية: الخرشوف غنى بالألياف والفيتامينات والمعادن خبير تغذية: الخرشوف غنى بالألياف والفيتامينات والمعادن
كشف خبير التغذية والنباتات الفرنسى تيرى فوليار، عن أن نبات الخرشوف غنى بالألياف و11 نوعًا من الفيتامين هى "سى" و"بى -1 و2 و3 و5 و6" و"بى - 9" ومعادن النحاس والماغنسيوم والفسفور والبوتاسيوم، مشيرًا إلى أنه يحتوى على حامضى كلوروجينيك والبوليفينول اللذين يجعلانه مضادًا للأكسدة .

وأكد فوليار أن الخرشوف يطهر الكبد لاحتوائه على حامض الفينول الذى يجعله مدرًا للبول، موضحًا أن لديه القدرة على تنظيم نسبة الكوليسترول والدهون الثلاثية.

وأضاف الخبير الفرنسى أن الخرشوف له تأثير على تنشيط عملية تفريغ الصفراء، وأن أوراقه تسهل عملية الهضم، محذرًا المرضعات من تناوله لأنه يوقف إدرار اللبن ويعطى طعما مرا له وكذلك بالنسبة للذين لديهم حصوة فى المرارة.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365