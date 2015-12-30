خبير تغذية: الخرشوف غنى بالألياف والفيتامينات والمعادن

كشف خبير التغذية والنباتات الفرنسى تيرى فوليار، عن أن نبات الخرشوف غنى بالألياف و11 نوعًا من الفيتامين هى "سى" و"بى -1 و2 و3 و5 و6" و"بى - 9" ومعادن النحاس والماغنسيوم والفسفور والبوتاسيوم، مشيرًا إلى أنه يحتوى على حامضى كلوروجينيك والبوليفينول اللذين يجعلانه مضادًا للأكسدة .

وأكد فوليار أن الخرشوف يطهر الكبد لاحتوائه على حامض الفينول الذى يجعله مدرًا للبول، موضحًا أن لديه القدرة على تنظيم نسبة الكوليسترول والدهون الثلاثية.

وأضاف الخبير الفرنسى أن الخرشوف له تأثير على تنشيط عملية تفريغ الصفراء، وأن أوراقه تسهل عملية الهضم، محذرًا المرضعات من تناوله لأنه يوقف إدرار اللبن ويعطى طعما مرا له وكذلك بالنسبة للذين لديهم حصوة فى المرارة.

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