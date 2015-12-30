بالفيديو | كارثة مفزعة.. مدرب يغتصب الأطفال بعلم إدارة النادي

قام الإعلامى أحمد شوبير، بعرض تقرير مصور فى أحد الأندية بمنطقة الدرب الأحمر، والذى شهد واقعة كارثية جديدة، كان بطلها أحد المدربين الذى قام باعتداءات جنسية على بعض الأطفال.

وكشف أحد الأطفال، خلال حديثه بالتقرير، المذاع ببرنامج "مع شوبير" الذى يعرض على قناة صدى البلد، عن طلب المدرب من الأطفال الذهاب إلى شقته، حيث ذهب بعضهم معه وقام بعرض فيديوهات، قبل أن يستدرجهم واحد تلو الآخر إلى الغرفة، مشيرًا إلى أنه حاول ابلاغ مدير النادى بما حدث، لكنه طالبه بعدم الإفصاح عن شىء وأعطاه 10 جنيهات.

ومن جانبه قال مدير النادي، خلال التقرير، أن مديرية الشباب والرياضة طلبوا منه عود التحدث لوسائل الإعلام عن الواقعة.

شبكةعيونالإخبارية

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