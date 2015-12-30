سقوط تشكيل عصابى تخصص فى النصب والاستيلاء على أموال المواطنين بالمنوفية

تمكنت مباحث مركز السادات من ضبط أخطر تشكيل عصابى تخصص فى النصب والاستيلاء على أموال المواطنين من خلال إيهامهم بتغيير العملات الصعبة "الدولار" بسعر مغرٍ، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء محمد مسعود مدير أمن المنوفية، إخطارا من الرائد محمود الشاذلى رئيس مباحث مركز السادات يفيد من ورود معلومات لضباط إدارة البحث الجنائى ووحدة مباحث مركز شرطة السادات تفيد قيام كل من "مبروك.ف"، 28 سنة، عاطل، و"محمد.ع" 22 سنة، عاطل، و"محمد.ع"، وشهرته "بوحه"، 30 سنة، عاطل، ومقيم بناحية كفر داوود الجديدة دائرة مركز السادات، و"إنسان.م"، 21 سنة، عاطل، و"محمد.أ"، 27 سنة، عاطل، و"إسلام.ر"، 20 سنة، عاطل، و"رضا.أ"، 23 سنة، عاطل، ومطلوب التنفيذ عليه فى عدة قضايا بتكوين تشكيل عصابى يتزعمه الأول تخصص فى ارتكاب وقائع النصب والاستيلاء على أموال المواطنين، وذلك من خلال إيهامهم بتغيير العملات الصعبة "الدولار" بسعر مغر، وأنهم يتخذون من تلك الوسيلة مصدراً للتعايش والتكسب.

وعقب تقنيين الإجراءات، قامت مأمورية تحت إشراف اللواء جمال شكر مدير المباحث الجنائية والعميد محمود عيد رئيس ادارة البحث الجنائى بالسادات والنقيب كريم علام معاون مباحث مركز شرطة السادات، وتم ضبط أفراد التشكيل وبحوزتهم 15 ورقة مالية فئة الواحد دولار أمريكى، و10 ورقات مالية فئة 2 دولار أمريكى، و4020 جنيها مصرياً، و10 قطع حشيش.

وبمواجهتهم بما أسفر عنه الضبط، اعترفوا بحيازتهم للأوراق المالية "الدولارات" بغرض النصب على المواطنين وإيهامهم بتغيير العملات الصعبة "الدولارات" بسعر مغر، والمبلغ المالى "المصرى" حصيلة وقائع النصب، والمواد المخدرة بقصد التعاطى، والهواتف المحمولة لاستخدامها فى الاتصال بعملائهم لتسهيل ارتكاب وقائع النصب، وبتطوير مناقشتهم اعترفوا بارتكاب العديد من الوقائع والمحرر بشأنها محاضر، تم التحفظ على المضبوطات.

تم تحرير عن ذلك المحضر رقم 17459 جنح مركز السادات لسنة 2015، وجارى العرض على النيابة العامة.

>