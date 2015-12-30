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أمن الإسكندرية يضبط "ألعاب نارية" غير مصرح بتداولها

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أمن الإسكندرية يضبط "ألعاب نارية" غير مصرح بتداولها أمن الإسكندرية يضبط "ألعاب نارية" غير مصرح بتداولها
ضبطت مديرية أمن الإسكندرية برئاسة اللواء نادر جنيدى مساعد وزير الداخلية لأمن الإسكندرية، كمية من الألعاب النارية الغير مصرح بتداولها.

وردت معلومات لضباط قسم مكافحة جرائم الآداب العامة تفيد قيام "نبيل.م " - 60 سنة بائع بدائرة قسم شرطة ثان الرمل بحيازته وعرضه للبيع كميات من الألعاب النارية "بدون ترخيص"، تم استهدافه وتبين هروبه وتم ضبط " 1032" ألعاب ناريه مختلفة الأنواع والأحجام، وضبط "حسام. م" - 43 سنة صاحب محل بدائرة قسم ثان الرمل بحوزته "2940 " ألعاب ناريه مختلفة الأنواع والأحجام و"40 " طلقة محدث صوت عيار 8 مم و6 طلقات عيار 9 مم.

تم التحفظ على المضبوطات، وتحرر المحضر جنح قسم ثان الرمل وجارى العرض على النيابه.
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