أمن الإسكندرية يضبط "ألعاب نارية" غير مصرح بتداولها

ضبطت مديرية أمن الإسكندرية برئاسة اللواء نادر جنيدى مساعد وزير الداخلية لأمن الإسكندرية، كمية من الألعاب النارية الغير مصرح بتداولها.إعلان - Ads إعلان - Ads
تم التحفظ على المضبوطات، وتحرر المحضر جنح قسم ثان الرمل وجارى العرض على النيابه.
وردت معلومات لضباط قسم مكافحة جرائم الآداب العامة تفيد قيام "نبيل.م " - 60 سنة بائع بدائرة قسم شرطة ثان الرمل بحيازته وعرضه للبيع كميات من الألعاب النارية "بدون ترخيص"، تم استهدافه وتبين هروبه وتم ضبط " 1032" ألعاب ناريه مختلفة الأنواع والأحجام، وضبط "حسام. م" - 43 سنة صاحب محل بدائرة قسم ثان الرمل بحوزته "2940 " ألعاب ناريه مختلفة الأنواع والأحجام و"40 " طلقة محدث صوت عيار 8 مم و6 طلقات عيار 9 مم.
تم التحفظ على المضبوطات، وتحرر المحضر جنح قسم ثان الرمل وجارى العرض على النيابه.
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