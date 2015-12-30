«نايل سينما» تحتفل بذكرى رحيل ممدوح الليثى.. الجمعة

كتبت: إنجي لطفي

تقدم قناة نايل سينما حلقة خاصة في برنامج “السينما المصرية”، الجمعة المقبلة، بمناسبة ذكرى رحيل السينارست والمنتج ممدوح الليثى، والذى قدم عدد من السيناريوهات والأعمال التليفزيونية والسينمائية الرائعة.

وتستضيف الحلقة المخرج على عبد الخالق، والكاتب الكبير محفوظ عبد الرحمن، والسينارست عاطف بشاى، ونجله الاعلامى عمرو الليثى، للحديث عن أعماله الفنية التى أثرت مكتبة التليفزيون، والسينما المصرية، ومسيرته الفنية من البداية وصولاً إلى دوره الهام و البارز فى دعم و تطوير صناعة السينما فى مصر، بالاضافة إلى عرض عدد من اأعماله الفنية التى لا تنسي من ذاكرة السينما والدراما المصرية .

ممدوح الليثي، تدرج فى عدد من المناصب باتحاد الاذاعة والتليفزيون حتى شغل منصب رئيس قطاع الانتاج، ومرورًا بشغل منصب رئيس جهاز السينما بمدينة الإنتاج الإعلامى.

وتذاع الحلقة، يوم السبت 2 يناير فى الساعة الثانية عشر بعد منتصف الليل.