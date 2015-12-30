أخبار عاجلة

امرأة تمزق جسد زوجها بمساعدة شقيقها لأنه “بيشك فيها” -
ساويرس يوجه سؤلا هاما لكل من يهاجم الضربة الأمريكية -
الصحة: وفاة مواطن وإصابة 21 آخرين في انقلاب أتوبيس بسوهاج​ -
وزيرا التعليم والهجرة يشاركان في الاحتفال بيوم اليتيم -
ميناء بورسعيد السياحي يضع اللمسات الأخيرة لاستقبال 1280سائحًا..غدًا -
ضبط عامل تحرش بربة منزل في الطريق العام بأسيوط -
بالصور.. أسيوط تحتفل بيوم اليتيم بمشاركة 1000 طفل -
تصريحات الحكومة المصرية تُثير جدل كبير وخبراء يصفونها باعلان الافلاس والاستعطاف -
رسمياً: مجلس الوزراء يحسم الجدل حول زيادة رواتب الموظفين 30% في يوليو القادم -
بالفيديو والصور | تعرّف على إمكانيات ومواصفات الصاروخ “توماهوك” الذي استخدم في ضرب المواقع السورية فجر الجمعة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

قوات الاحتلال تشن حملة اقتحامات واعتقالات بالضفة الغربية

Google+ Print
قوات الاحتلال تشن حملة اقتحامات واعتقالات بالضفة الغربية قوات الاحتلال تشن حملة اقتحامات واعتقالات بالضفة الغربية

أرشيفية

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي حملة اقتحامات واعتقالات شملت عدة مدن بالضفة الغربية المحتلة.

وقالت دلال الجعبري الحقوقية من سكان مدينة الخليل برام الله اليوم الأربعاء إن مدينة الخليل تشهد حالة من التوتر بسبب تعنت الاحتلال مع أهالي الشهداء على خلفية رفضه تسليم جثامين الشهداء موضحة أن الاحتلال شن فجر اليوم حملة اقتحامات واعتقالات شملت 3 مواطنين من بلدة ترقوميا غرب المدينة، بحسب وكالة انباء الشرق الاوسط.

وأوضحت أنه من المتوقع أن تشهد المدينة خلال اليوم موجة جديدة من المواجهات والاقتحامات والاعتقالات على خلفية مقتل مستوطن متأثرا بجراح أصيب بها مؤخرا مؤكدًا فى الوقت ذاته أن الأهالي وأبناء المدينة لا يخافون وجاهزون للمواجهات مع قوات الاحتلال.

وفى السياق ذاته اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي أربعة مواطنين من مدينة طولكرم وضاحية شويكة بينهم فتاتان فيما داهمت ثلاثة منازل في بلدة سلواد شرق رام الله.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا