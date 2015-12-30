قوات الاحتلال تشن حملة اقتحامات واعتقالات بالضفة الغربية

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي حملة اقتحامات واعتقالات شملت عدة مدن بالضفة الغربية المحتلة.

وقالت دلال الجعبري الحقوقية من سكان مدينة الخليل برام الله اليوم الأربعاء إن مدينة الخليل تشهد حالة من التوتر بسبب تعنت الاحتلال مع أهالي الشهداء على خلفية رفضه تسليم جثامين الشهداء موضحة أن الاحتلال شن فجر اليوم حملة اقتحامات واعتقالات شملت 3 مواطنين من بلدة ترقوميا غرب المدينة، بحسب وكالة انباء الشرق الاوسط.

وأوضحت أنه من المتوقع أن تشهد المدينة خلال اليوم موجة جديدة من المواجهات والاقتحامات والاعتقالات على خلفية مقتل مستوطن متأثرا بجراح أصيب بها مؤخرا مؤكدًا فى الوقت ذاته أن الأهالي وأبناء المدينة لا يخافون وجاهزون للمواجهات مع قوات الاحتلال.

وفى السياق ذاته اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي أربعة مواطنين من مدينة طولكرم وضاحية شويكة بينهم فتاتان فيما داهمت ثلاثة منازل في بلدة سلواد شرق رام الله.