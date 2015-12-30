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السفير المصرى بنيوزيلاندا يبحث التعاون في مجال إقامة المزارع النموذجية بمصر

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السفير المصرى بنيوزيلاندا يبحث التعاون في مجال إقامة المزارع النموذجية بمصر السفير المصرى بنيوزيلاندا يبحث التعاون في مجال إقامة المزارع النموذجية بمصر

أرشيفية

قال السفير طارق الوسيمي سفير لدى نيوزيلاندا أنه عقد سلسلة من اللقاءات مع عدد من المسئولين النيوزيلانديين المعنيين في مجال الزراعة وإنتاج الماشية ، والتي تناولت سبل تعزيز علاقات التعاون بين البلدين في هذين القطاعين الهامين.

وأضاف السفير الوسيمى اليوم الأربعاء أن الجانب النيوزيلاندي أبدى استعداده للتعاون مع مصر حيث تم طرح فكرة إقامة مزارع نموذجية بالخبرة النيوزيلاندية في مصر للإنتاج الزراعي و تربية المواشي والأغنام ، بالإضافة إلى مشروع لتطهير التربة من الكيماويات الضارة والحشرات والمبيدات، بحسب  وكالة انباء الشرق الاوسط.

وأوضح السفير أن المسئولين اقترحوا أيضا مساعدة مصر على خلق بيئة صحية مناسبة تتلاءم مع الظروف المناخية للإنتاج الزراعي و الحيواني السليم بخلاف التعاون في مجال تجنب الأمراض والآفات التي يتعرض لها كل من الإنتاج الزراعي و الحيواني بأسلوب سليم وصحي ، يحظر معه استخدام المبيدات الكيماوية أو المسرطنة واتباع أساليب السلامة في التربية والذبح والنقل والتخزين سواء للإنتاج الحيواني أو الزراعي أو السمكي .

وذكر الوسيمى أن اللقاءات تركزت أيضا على سبل إقامة مزارع سمكية نيلية أو بحرية بأسلوب خالي من الأوبئة أو الأمراض البكتيرية أو الدودية ، وإقامة مصنع لإنتاج منتجات الألبان ، بالمواصفات النيوزيلاندية المعترف والمرحب بها دوليا علي أوسع نطاق ، بدلا من التركيز علي استيراد منتجات الألبان من نيوزيلاندا في شكل ألبان مجففة.

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